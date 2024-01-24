30.6% زيادة طلبات خدمة شهادات عدم الممانعة في «كهرباء دبي» 2023

المصدر: البيان

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أعلن معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي أن الهيئة اعتمدت 120,409 طلباً خلال عام 2023 لخدمة شهادات عدم الممانعة ضمن برنامج "صقور"، بزيادة قدرها 30.62% عن العام 2022، حيث تعكس هذه الزيادة الطلب المتزايد على خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى المعايير العالمية في الكفاءة والجودة والتوافرية، والتي بدورها تشير إلى النمو الاقتصادي وزيادة عدد السكان وتعزيز تنافسية البنية التحتية بما يدعم أجندة دبي الاقتصاديّة D33 التي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال السنوات العشر القادمة وتعزيز موقعها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم.

وأضاف معالي الطاير: "يسعدنا الإقبال المتزايد على برنامج "صقور" ودعم مساعي الهيئة الحثيثة لتعزيز الأداء المؤسسي وتحقيق أعلى مستويات سعادة المعنيين، وتوفير تجربة متكاملة ومبتكرة وذات قيمة مضافة، وإحداث الفرق في نوعية وجودة الخدمات. ونولي أهمية خاصة لشركائنا من الاستشاريين والمقاولين والموردين، لمساهمتهم المهمة في دعم جهودنا لتعزيز البنية التحتية عالمية المستوى في دبي، وزيادة تنافسية الإمارة، وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة والاستدامة، وترسيخ مكانة الهيئة بوصفها من أكثر المؤسسات الخدماتية تميزاً وريادة على مستوى العالم في كافة المجالات. ونعتمد في الهيئة إطار عمل متكامل يستند إلى أربع ركائز: الثقة، والمساءلة، والشفافية، والممارسات العادلة، لضمان الارتقاء بآليات العمل وتعزيز جودة الخدمات وزيادة الكفاءة والإنتاجية."

ويتيح البرنامج للاستشاريين والمقاولين الحصول على موافقة الهيئة على تقديم طلبات الخدمة في المرة الأولى، وتسريع تسليم مشاريعهم وتلبية توقعات مُلّاك المشاريع، بما يوفر وقت وجهد المعنيين، ويضمن الامتثال المستمر لأرقى معايير الجودة والسلامة والتميز العالمية. ويساعد البرنامج الاستشاريين والمقاولين على تفادي عملية إعادة التقديم وتحسين جودة طلبات تقديم الخدمة، وتجنب ارتكاب المخالفات وإلحاق أي ضرر بأصول وخدمات وممتلكات الهيئة، والارتقاء بالعمليات الميدانية وجعلها أكثر أماناً.

بدوره، قال المهندس حسين لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس - قطاع نقل الطاقة في الهيئة: "اعتمدت الهيئة 120,409 طلباً لخدمة شهادات عدم الممانعة مقدماً من 2,233 استشارياً ومقاولاً حتى نهاية شهر ديسمبر 2023، حيث اعتمد قطاع نقل الطاقة 60,089 طلباً، وقطاع توزيع الطاقة 40,700 طلباً، وقطاع المياه والهندسة المدنية 19,620 طلباً."

ويعد برنامج "صقور" البرنامج الحكومي الأول من نوعه لتقييم الاستشاريين والمقاولين في دبي، وتحديد مدى امتثالهم لمتطلبات ومعايير وأحكام وشروط وإرشادات الهيئة عند تقديم طلبات الخدمة. ويستخدم البرنامج المعايير العلمية، مثل جودة وثائق التقديم، وحماية الشبكة العامة للهيئة. ويغطي البرنامج خدمات شهادات عدم الممانعة، وخدمات شبكة المياه، وخدمات شبكة الكهرباء. وقد خصصت الهيئة جائزة "صقور" للاستشاريين والمقاولين الذين يقدمون أفضل أداء في مختلف فئات المشاريع. ويمكن الاطلاع على دليل برنامج "صقور" من خلال الرابط: https://www.dewa.gov.ae/ar-AE/builder/useful-tools/soqoor-program

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