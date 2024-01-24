«الوطني» يطالب الحكومة برفع مقترح لحماية مياه الخليج العربي من مخلفات عمليات التحلية

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

ت + ت - الحجم الطبيعي

وافق معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، اليوم الأربعاء، على رفع مقترح تقدم به معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، إلى اللجنة الوزارة المكلفة بدول مجلس التعاون الخليجي، يطالب بوضع إطار خليجي موحد، يسهم في الحفاظ على مياه الخليج العربي.

وطالبت التوصية، بأن تقوم دولة الإمارات ممثلة في وزارة الطاقة والبنية التحتية، بإجراء دراسة معمقة وتفصيلية حول المخاطر التي تخلفها عملية تحلية المياه التي تقوم بها نحو 70 محطة على طول الساحل الخليجي، وما تفرزه هذه العملية من آثار سلبية على البيئة، تخلفها وتتسبب في وقوعها إجراءات إعادة الاملاح والمواد الكيميائية المستخدمة في عملية التحلية إلى مياه الخليج.

ودعت التوصية إلى أهمية أن يتم طرح وتناول، كافة المخاطر المرتبطة بملف الأمن المائي الحالية والمستقبلية. بحيث يتم الخروج عبر اللجنة الوزارية لدول مجلس التعاون الخليجي، بقرار موحد، يجمع كافة دول المجلس تحت إجراءات موحدة، تصب في جهود الحفاظ على مياه الخليج.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز