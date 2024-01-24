سهيل المزروعي: ندرس إمكانية إنشاء طريق اتحادي جديد أو زيادة عدد الحارات

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

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قال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، إن الوزارة ستعكف على دراسة المقترح الذي تقدم به المجلس الوطني الاتحادي، بشأن إنشاء طريق جديد يربط جميع إمارات الدولة، بما يسهم في خفض معدلات الازدحام على الطرق الخارجية خاصة في أوقات الذروة.

وأوضح في رده على توصية قدمها الدكتور عدنان حمد الحمادي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، اليوم الأربعاء، بأن الوزارة ستدرس بشكل مفصل فكرة إنشاء طريق جديد يربط إمارات الدولة، مشيراً في الوقت نفسه بأن إنشاء طريق جديد يحتاج إلى موافقات من الحكومات المحلية.

وأوضح بأن الوزارة ستعمل على عقد اجتماعات تنسيقية مع الحكومات المحلية، في هذا الشأن، وذلك لمعرفة إن كان هناك حاجة فعلية لإنشاء طريق جديد أو زيادة عدد الحارات في الطرق الحالية، أو تحويل المركبات إلى طرق أخرى تشهد كثافة مركبات أقل.

وقال سهيل المزروعي: "الازدحام المروري ظاهرة، موجودة في كل طرق العالم، لكن هناك مقاييس ومعايير تستخدمها دول العالم، لتحديد مستوى جودة الطرق، ودولة الإمارات نجحت بفضل منظومة طرقها في أن تكون بين المراكز الـ 10 الأولى على مستوى العالم".

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