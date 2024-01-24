محمد الشرقي: حريصون على الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية تعزيزاً لريادة الإمارات عالمياً

المصدر: الفجيرة - وام

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أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، على الدور الكبير لقطاع الخدمات الحكومية المؤسسية في تحسين جودة حياة أفراد المجتمع.

مشيراً إلى حرص حكومة الفجيرة وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة على الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية، تعزيزاً لريادة دولة الإمارات عالمياً، وتحقيقاً لمتطلبات رؤيتها وتوجّهاتها المستقبلية في هذا المجال.

جاء ذلك خلال زيارة سموه، مبنى مركز سعادة المتعاملين - الفجيرة بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وإزاحة الستار عن لوحة 5 نجوم التي حصل عليها مركز سعادة المتعاملين - الفجيرة في تقييم الخدمات الحكومية وتصنيف النجوم العالمي لعام 2023.

وكان في استقبال سموه، اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين بالهيئة والمركز.

واطّلع سموه خلال الزيارة على آلية العمل بمركز سعادة المتعاملين بالفجيرة، كما استمع سموه لشرح حول إجراءات التطوير المستمرة لمنظومة الخدمات التي يقدمها المركز، وخطط التطوير المستقبلية، التي تهدف إلى رفع مستوى سعادة المتعاملين.

وأشاد سموه بمستوى جاهزية فرق العمل بمركز سعادة المتعاملين بالفجيرة، والتطور الملحوظ في خدماته المقدمة وفق معايير عالية الكفاءة والفاعلية، مثمناً الجهود الكبيرة والدور المهم الذي تقوم به الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في تطوير منظومة الخدمات الحكومية وإسعاد المتعاملين.

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