«تريندز» يؤكد أهمية مراكز الفكر والبحث العلمي ويعزز شراكاته الدولية

المصدر: جنيف - البيان

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اكد مركز «تريندز» للبحوث والاستشارات أهمية مراكز الفكر والبحث العلمي ودورها في التعاون البحثي بين المؤسسات المتخصصة.

جاء ذلك على هامش اختتام مركز «تريندز» سلسلة حوارات بحثية في جنيف بسويسرا مع ثلاثة مراكز بحثية تعليمية، وهي مدرسة جنيف للدبلوماسية والعلاقات الدولية (GSD)، برئاسة الدكتور كولوم مورفي، ومركز أبحاث السياسات بجامعة الأمم المتحدة (UNU-CPR)، برئاسة الدكتور آدم داي، ومركز المدن العالمية (Global Cities Hub)، برئاسة آنا ثوي دوان.

وفي هذه الحوارات، ناقش باحثو «تريندز» مع مسؤولي هذه المراكز آفاق التعاون المشترك في مجال البحث العلمي، بما يساهم في تعزيز الشراكة بين المؤسسات البحثية، وتبادل الخبرات والرؤى، وتطوير قدرات البحث العلمي، ودعم جهود التنمية المستدامة.

وفي جلسة حوارية مع مدرسة جنيف للدبلوماسية والعلاقات الدولية، ناقش باحثو «تريندز» فرص التعاون في مجال العلاقات الدولية والشؤون الدبلوماسية، وتنظيم ندوات وورش عمل مشتركة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتوفير فرص تدريبية للطلاب والباحثين من كلا الجانبين.

وحول سلسلة الحوارات التي أجراها باحثو «تريندز» والتي شملت 7 مراكز بحثية وفكرية وأكاديمية، أكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز «تريندز» للبحوث والاستشارات، أهمية التعاون البحثي بين المؤسسات المتخصصة، لما يمثله من فرصة لتبادل الخبرات والرؤى، وتعزيز القدرات البحثية، ودعم جهود التنمية المستدامة.

وقال الدكتور العلي: «يحرص مركز تريندز على التعاون مع المؤسسات البحثية الرائدة، بما يساهم في تحقيق أهدافه الاستراتيجية، وتعزيز مكانته كمؤسسة بحثية رائدة في المنطقة والعالم».

وأضاف إن هذه «الحوارات البحثية تمثل خطوة مهمة في تعزيز التعاون البحثي بين تريندز والمؤسسات البحثية الدولية، ودعم جهود البحث العلمي في خدمة المعرفة ودعم التنمية المستدامة».

أهداف مشتركة

وقال الدكتور كولوم مورفي: «سعداء بهذه الفرصة للتعاون مع مركز تريندز للبحوث والاستشارات، الذي يعد من المؤسسات الرائدة في مجال الدراسات الاستراتيجية. ونتطلع إلى العمل مع المركز في مجالات مختلفة، بما يساهم في تحقيق الأهداف المشتركة».

وفي حوار باحثي «تريندز» مع مركز أبحاث السياسات بجامعة الأمم المتحدة، تمت مناقشة آفاق التعاون في مجال الدراسات والتدريب واستطلاعات الرأي، وإمكانيات التعاون في مجال استطلاعات الرأي.

وقال الدكتور آدم داي: «يسعدنا التعاون مع تريندز، لما يتمتع به من خبرة طويلة في مجال الدراسات والبحوث، وقدرته على تقديم رؤى صائبة حول القضايا الإقليمية والدولية».

وفي حلقة نقاشية مع مركز المدن العالمية، تم استعراض دور البحث العلمي في استشراف الأحداث وتحليلها، وسبل وفرص التعاون بين الجانبين في هذا المجال.

وقالت آنا ثوي دوان: «يمثل البحث العلمي أداةً مهمةً للمدن في مواجهة التحديات المستقبلية، حيث يساعد على تطوير الحلول المبتكرة وتحسين جودة الحياة».

وكان باحثو مركز «تريندز» قد أجروا أيضاً حوارات بحثية مماثلة مع أربع مؤسسات ومراكز بحثية عالمية في جنيف، وهي منظمة التجارة العالمية (WTO)، ومركز جنيف للسياسة (GCSP)، ومركز جنيف للحوكمة (DCAF)، ومعهد جنيف الدولي لأبحاث السلام (GIPRI).

كما شارك باحثو تريندز في المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس)، والاجتماع السنوي لمؤسسة «غريك هاوس دافوس»، ضمن الفعاليات المصاحبة، ونظم المركز كذلك مائدة بحثية مستديرة بالتعاون مع التحالف البرلماني الدولي من أجل الأخلاقيات العالمية، تحت عنوان «من أجل ترسيخ التسامح والسلام العالمي.. رؤى فكرية»، شارك فيها عدد من قادة المراكز البحثية والفكرية العالمية. والتقى على هامش المنتدى أيضاً عدداً من المسؤولين والمفكرين مستعرضاً معهم سبل التعاون البحثي.

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