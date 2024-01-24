85.9 ألف حملة تفتيش على المحلات الغذائية بالفجيرة خلال عامين

المصدر: الفجيرة- عائشة الكعبي

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كشفت بلدية الفجيرة عن تنفيذ قسم الرقابة الصحية 85925 حملة تفتيش على المحلات الغذائية والصحية، خلال عامي 2022 - 2023، تضمنت 42 ألفاً و387 حملة تفتيش خلال العام الماضي.

وأكد المهندس محمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة أن البلدية تسعى جاهدة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المنشودة والمتمثلة في تعزيز سلامة الغذاء، والرقابة الصحية.

ولفت إلى حرصهم الدائم بوضع آلية عمل، من خلال جداول للحملات التفتيشية لتشمل جميع المنشآت الغذائية والصحية في إمارة الفجيرة من مطاعم وكافتيريات ومطابخ شعبية ومخابز وأسواق الخضار والفواكه وجميع الملاحم في السوق، لضمان التزام هذه المنشآت بشروط الصحة العامة.

وأشار إلى تنفيذ قسم الرقابة الصحية عدد تفتيشات بلغت 85925 تفتيشاً على المحلات الغذائية والصحية خلال عامي 2022-2023، تضمنت 42 ألفاً و387 تفتيشاً خلال العام الماضي.

وأردف: إن تلك التفتيشات تتم في إطار حرصهم على إلزام جميع المنشآت بالإجراءات والقوانين والتعليمات الصحية، بهدف المحافظة على صحة السكان من مواطنين ومقيمين وزوار، والتأكد من سلامتهم.

وذكر الأفخم أن البلدية ممثلة بقسم الرقابة الصحية قام بتنفيذ 2019 جولة على على كافة المنشآت العاملة بالقطاع الغذائي، خلال العام الماضي، ليتم تحرير 794 مخالفة للمطاعم والمحلات غير المطبقة للقوانين والإجراءات الصحية المعمول بها، وتوجيه 1446 إنذاراً للمنشآت غير الملتزمة، إلى جانب إغلاق 58 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية المعمول بها في الإمارات.

وأكد حرص البلدية على تقديم الخدمات الإلكترونية الصحية، وتطبيق الاشتراطات الصحية للعاملين في المنشآت الغذائية والصحية، من خلال الفحص الطبي، وإصدار البطاقة الصحية الإلكترونية، حيث تم إصدار عدد 8056 بطاقة صحية خلال عام 2023.

وأفاد بتكثيفهم برامج مكافحة الحشرات طوال السنة، من أجل الحفاظ على مظاهر الصحة والسلامة في مختلف مناطق الإمارة، لتصل عدد مواقع الرش الضبابي لنحو مليون و271 ألفاً و661 موقعاً لمكافحة الحشرات والبعوض والآفات.

وتابع: بلغ عدد مواقع الرش الرذاذي حوالي 299 ألفاً و483 موقعاً، بهدف ضمان توفير أعلى معايير البيئة الصحية والسلامة، والارتقاء بالمشهد الحضاري لإمارة الفجيرة.

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