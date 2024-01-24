حدث وتاريخ .. 24 يناير 1800 توقيع اتفاقية العريش بين الجنرال كليبر والعثمانيين بخصوص جلاء الفرنسيين عن مصر. 1848 اكتشاف الذهب بولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية. 1946 الأمم المتحدة توصي بالاستخدام النووي السلمي، بعد ضرب هيروشيما وناغازاكي. 1965 وفاة ونستون تشرشل، رئيس وزراء المملكة المتحدة والحاصل على «نوبل في الأدب» 1953. صورة المصدر: دبي - البيان التاريخ: 24 يناير 2024 ت + ت - الحجم الطبيعي تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App