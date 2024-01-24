«إقامة دبي» تحقق «الشهادة الذهبية» كجهة حكومية صديقة لأصحاب الهمم

المصدر: دبي - البيان

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أضافت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي إنجازاً جديداً إلى سجلها الزاخر بالإنجازات من خلال حصول مقرها الرئيسي على الشهادة الذهبية من بلدية دبي ممهورة بختم «وصول»، الذي يوثق استيفاء المبنى لمتطلبات كود دبي للبناء فئة «مبنى مؤهل للجميع» لتكرس بهذا الإنجاز مكانتها الرائدة كإحدى أبرز الجهات الصديقة لأصحاب الهمم.

وأكد الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي أن هذا الإنجاز يأتي في إطار التزام إقامة دبي بالعمل على تحقيق أهداف استراتيجيتها الرامية إلى تحقيق السعادة وجودة الحياة للمعنيين، وتوفير بيئة العمل الصحية الملائمة لكافة مواردها البشرية وخاصة أصحاب الهمم، والعمل على إيجاد حلول رقمية حديثة وآمنة تعزز خدماتها الاستباقية المرنة.

بدوره، أكد العميد نبيل محمد القرقاوي، رئيس لجنة الجهة الحكومية الصديقة لأصحاب الهمم، حرص إقامة دبي على دعم وتمكين أصحاب الهمم بسلسلة من الخدمات والمبادرات التي تهدف إلى جعل مرافقها وخدماتها صديقة للجميع، حيث تعتبر إقامة دبي من الجهات الرائدة والسباقة في توفير الحلول الذكية وتبني أفضل الممارسات التي تلبي كافة الاشتراطات الصحية والبيئية.

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