تشكيل فريق عمل لربط محاكم دبي إلكترونياً مع «الأوقاف» و«أموال القصر» و«تنمية المجتمع»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت محاكم دبي عن تشكيل فريق عمل خاص لربط المحاكم إلكترونياً مع مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر، وهيئة تنمية المجتمع، حيث يترأس هذا الفريق القاضي خالد الحوسني، رئيس المحاكم الابتدائية بمحاكم دبي.

ويضم الفريق مجموعة من الكفاءات القضائية والإدارية الرفيعة، من بينهم القاضي محمد الشامسي، رئيس محكمة التركات، والقاضي محمد عبيد المطوع، رئيس محكمة الأحوال الشخصية، إلى جانب عدد من رؤساء الأقسام القضائية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام المحكمة بتحسين تجربة المتعاملين، وتطوير الخدمات القضائية، وتعكس رؤية محاكم دبي نحو الابتكار والتكنولوجيا، لتحقيق تقدم مستمر في ميدان العدالة.

وثمن القاضي خالد الحوسني دور الفريق الجديد في تعزيز التكامل الإلكتروني بين الجهات المسؤولة، لتعزيز التكامل والكفاءة في التعامل مع شؤون القصر، وتسهيل الإجراءات القانونية، مؤكداً أهمية تطوير الخدمات القضائية والتقنية لتحقيق أفضل تجربة للمتعاملين. من جانبه، أكد القاضي محمد الشامسي أهمية مناقشة التكامل الإلكتروني وتطوير نظام جرد ملفات التركات، لافتاً إلى التزام الفريق بتيسير الإجراءات، وتحقيق أعلى مستويات الفعالية في خدمة المواطنين.

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