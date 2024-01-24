أسرة إماراتية تفوز بالمركز الأول في جائزة سفير التواصل الاجتماعي بالشارقة

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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فازت أسرة المواطن فهد خلفان ناصر الحساني، بالمركز الأول في جائزة سفير التواصل الاجتماعي بالشارقة، عن فئة «أفضل أسرة في التواصل الاجتماعي»، والتي جاءت بتنظيم من جمعية الإمارات للإبداع الأسبوع الماضي، على مسرح غرفة تجارة وصناعة الشارقة.

وتم تكريم الفائزين بالمراكز الأولى بجائزة سفير التواصل الاجتماعي التي أطلقتها الجمعية في العام 2023 على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

وتهدف الجائزة إلى دعم المحتوى الهادف والقيم الأصيلة للمواطنين والمقيمين في الدولة والخليج العربي، وجاء تتويج الأسرة الإماراتية بالجائزة نظير ما قدمته من جهود مستمرة في بناء مجتمع رقمي إيجابي، وتواصل فعّال عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، وتقديم محتوى ملهم عبر وسائل التواصل الحديثة، لتعزيز قيم الهوية الوطنية والمواطنة الإيجابية.

وذلك عبر قناة اليوتيوب الخاصة بالأسرة، والهادفة إلى نشر ثقافة وعادات الإمارات الأصيلة الراسخة، والضاربة جذورها في القدم، إضافة إلى نشر فيديوهات تعليمية ملهمة للأطفال.

وأكد فهد الحساني، لـ«البيان» أن مشاركتهم في الجائزة هي الأولى، وأن فوزهم بالجائزة كان لحظة لا تنسى، فشعرنا بفرح واعتزاز كبيرين، لأنها تعكس جهودنا المستمرة، كأسرة مواطنة في بناء مجتمع رقمي إيجابي وتواصل فعّال عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي مع مختلف شرائح المجتمع، عبر (قناة اليوتيوب)، الخاصة بالأسرة لنشر فيديوهات ملهمة وهادفة للمجتمع.

ولفت إلى أنهم حرصوا على توظيف قنوات الإنستغرام والتيك توك، لما لها من أثر اجتماعي ملموس في غرس القيم والتأثير الاجتماعي بالممارسات التي تدعو إلى تعزيز قيم الهوية الوطنية والمواطنة الإيجابية، مؤكداً أن الفوز يلهمنا للاستمرار في تقديم محتوى يسهم في تعزيز التواصل الإيجابي على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأفاد بأن دور الأبناء كان مهماً في دعم الفوز بالجائزة، حيث قدموا محتوى يعكس قيم الفكر الإنساني الذي يسهم في تحفيز التواصل الإيجابي، إضافة إلى تقديمهم محتوى مبدعاً وملهماً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ساعدت في تعزيز التواصل العائلي وجذب الاهتمام الإيجابي للمجتمع الرقمي.

وأوضح أن ما ساهم في فوزهم بالجائزة، هو إطلاق العديد من المبادرات التي شاركت فيها الأسرة، أبرزها مبادرة «قف وتعلم»، وهي عبارة عن قناة تعليمية على اليوتيوب ننشر من خلالها فيديوهات تعليمية ملهمة للأطفال والكبار وتعكس جهود دولة الإمارات في دعم الأسرة والأفراد في جميع المجالات.

كما أطلقت الأسرة عدة مبادرات، مثل مبادرة «أوقفوا التنمر»، وهي عبارة عن نشر فيديوهات توعوية عن التنمر وتبيان مخاطره وكيفية تجنبه، إضافة إلى ورش تفاعلية، سواء حضورية أو (أون لاين)، توضح كيفية محاربة التنمر.

كما نعمل على تشجيع المراهقين على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل إيجابي وآمن، وتشجيع الوعي الرقمي، والتواصل الإيجابي، والتوازن في الاستخدام، وتعزيز الإبداع.

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