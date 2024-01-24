منى الجابر: الصناعات الوطنية الدفاعية تتمتع بقدرات تنافسية

المصدر: أبوظبي - وام

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قالت منى أحمد الجابر رئيسة مجلس إدارة مجلس الإمارات للشركات الدفاعية، إن المجلس يشارك في النسخة السادسة من معرضي الأنظمة غير المأهولة «يومكس» والمحاكاة والتدريب «سيمتكس» 2024 من خلال جناح يضم عدداً من المؤسسات الحكومية والشركات الرائدة في مجال الصناعات الدفاعية والأمنية؛ لاستعراض أحدث المنتجات المبتكرة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذاتية.

وأضافت أن الصناعات الوطنية الدفاعية والأمنية أثبتت كفاءتها وقدرتها التنافسية بفضل استراتيجية الإمارات التي تضع الجودة والاستدامة والابتكار في أولويات مسيرة التنمية المستدامة.

وأشارت إلى أن مشاركة مجلس الإمارات للشركات الدفاعية في معرضي «يومكس وسيمتكس 2024» من خلال جناح يُعد بمثابة منصة مثالية لتعزيز دور المجلس في خلق فرص التواصل الفعال بين الشركات المتخصصة محلياً ودولياً، وتطوير قنوات تبادل الخبرات عبر تنسيق الحوارات المثمرة بما يدعم قطاع الصناعات المحلية في مجال الدفاع والأمن.

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