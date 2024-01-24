هزاع بن زايد: «يومكس» و«سيمتكس» يرسّخان ريادة الإمارات عالمياً في الروبوتات والذكاء الاصطناعي

المصدر: أبوظبي - البيان

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تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، انطلقت، أمس، فعاليات الدورة السادسة لمعرضي «يومكس» و«سيمتكس» (2024)، اللذين يقامان خلال الفترة من (23) إلى (25) يناير الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، بمشاركة 214 شركة من 35 دولة حول العالم.

وأكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبوظبي، في تغريدة على حساب سموه على منصة «إكس»، «أن فعاليات معرضي «يومكس» و«سيمتكس» والمؤتمر المرافق لهما، ترسخ ريادة الإمارات عالمياً في مجال الأنظمة غير المأهولة والروبوتات والذكاء الاصطناعي».

ودون سموه على المنصة أمس: «فعاليات معرضي «يومكس» و«سيمتكس» والمؤتمر المرافق لهما، ترسخ ريادة الإمارات عالمياً في مجال الأنظمة غير المأهولة والروبوتات والذكاء الاصطناعي، وفي ظل المبادرات الجديدة الداعمة للشركات الناشئة، تزداد مساهمة الشباب ويتعزز دور الابتكار في التنمية الاقتصادية».

افتتاح

وافتتح الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، فعاليات الدورة السادسة للمعرضين بحضور معالي محمد بن مبارك فاضل المزروعي وزير الدولة لشؤون الدفاع، ومطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع.

واللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية، واللواء الركن مبارك سعيد بن غافان الجابري رئيس اللجنة العليا المنظِّمة للمعرضين، وحميد مطر الظاهري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك، وعدد كبير من ضباط وزارتي الدفاع والداخلية ومن المسؤولين من القطاعات الحكومية والخاصة ومن أعضاء السلك الدبلوماسي، وشخصيات رفيعة المستوى من رؤساء الوفود الدولية المشاركة في هذا الحدث.

وقام الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، بجولة تفقدية في أجنحة المعرضين، اطلع خلالها على أبرز الأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب، وتقنياتها المختلفة التي تستخدم الذكاء الاصطناعي، كالطائرات بدون طيار، والتطبيقات المستقلة، والروبوتات، والأنظمة متعددة الاستخدامات في المجالات الدفاعية، والمدنية، والتجارية، والطبية، بالإضافة إلى أحدث الابتكارات الجديدة في هذه الأنظمة، والأطر والمعايير الأخلاقية لاستخدامها في خدمة الإنسانية، ودعم مسارات التنمية المستدامة.

وشملت زيارة سموه عدداً من الأجنحة الوطنية مثل جناح «مسابقة تحدي البرمجة» التابع لوزارة الدفاع وجناح «مجموعة الذهبية الدولية IGG» وجناح «كاليدوس» وجناح مجموعة «إيدج» إلى جانب زيارة جناح SDLE NexGen الإسبانية.

وعلى هامش افتتاح سموه للمعرضين، قال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية: «تشهد دولة الإمارات بفضل دعم قيادتها الرشيدة وتوجيهاتهم السديدة، تطوراً متنامياً ومستمراً في قطاع الصناعات الدفاعية الوطنية، وإن هذا الدعم اللامحدود والاهتمام الدائم بتنمية قدرات وكفاءات قواتنا المسلحة، يعكسان عمق الحرص والرؤية الثاقبة لقيادتنا، ليتجلى هذا التوجه الاستراتيجي في معرضي «يومكس» و«سيمتكس» اللذين يجسدان روح الابتكار والتطور».

وأضاف سموه: «يعزز معرضا يومكس وسيمتكس مكانة الإمارات دولةً رائدة في مجالات الدفاع والأمن على المستويين الإقليمي والعالمي، بما يطرحانه من حلولٍ مبتكرة تعزز ترسيخ الأمن والاستقرار الدوليين لمستقبلٍ أكثر إشراقاً وازدهاراً».

وتشهد الدورة الحالية من معرضي يومكس وسيمتكس، اللذين تنظمهما مجموعة أدنيك بالتعاون مع وزارة الدفاع، ومجموعة إيدج الشريك الاستراتيجي، نمواً استثنائياً من حيث المشاركة، إذ تشارك 214 شركة، بزيادة قدرها 19 % مقارنة بالدورة السابقة، كما تمثل تلك الشركات 35 دولة منها 11 دولة تشارك للمرة الأولى.

ويساعد المعرضان على تعزيز ودفع الابتكار المحلي وتطوير الأعمال من خلال 72 شركة محلية تمثل نحو 34 % من إجمالي الشركات المشاركة، بالإضافة إلى ذلك زادت مساحة العرض الإجمالية في الدورة الحالية بنسبة 15 % لتصل لأكثر من 30 ألف متر مربع.

ابتكارات تقنية

وتتضمن فعاليات المعرضين مجموعة واسعة ومتنوعة من الابتكارات التقنية المثيرة والمذهلة والتي تدعم القطاعات المدنية، بما في ذلك النقل والبناء والتصنيع والطاقة والاقتصاد، بالإضافة للعديد من الصفقات التي سيتم إبرامها في القطاع المدني، وسيتم تقديم جوائز خاصة تقديراً لأفضل الابتكارات وأكثرها إفادة في كل قطاع.

5 مبادرات

وتشهد الدورة الأضخم والأكبر لمعرضي (يومكس وسيمتكس) إطلاق خمس مبادرات جديدة لأول مرة منها العروض البحرية والبرية الحية في المنصة الرئيسة لمركز المعارض وفي منطقة مارينا أدنيك، بالإضافة للعروض الجوية الحية في تلال سويحان التابعة لمدينة العين.

كما سيجري إطلاق (يومكس التجارية) التي تشكل منصة يمكن فيها للشركات المدنية والعسكرية على حد سواء، من عرض أحدث تقنياتها ومنتجاتها وخدماتها، وتبادل الأفكار والرؤى التطويرية المبتكرة.

وسيوفر المعرضان الفرصة أمام المبرمجين من مواطني الدولة، للمشاركة في تحدي البرمجة الذي تنظمه وزارة الدفاع لأبناء الوطن لإبراز مهاراتهم وقدراتهم على الابتكار والإبداع في مجال الأنظمة غير المأهولة.

وستتاح الفرصة أمام الشركات العارضة والمتخصصين التعرف على مزايا منصة (يومكس نكست جين) الرائدة والمخصصة للشركات الناشئة للتواصل مع المهنيين من الدرجة الأولى، وتشكيل شراكات استراتيجية، والوصول إلى فرص استثمارية قيّمة.

صفقات «الدفاع»

في سياق متصل، أعلن مجلس التوازن، الجهة المسؤولة عن إدارة الاستحواذ والمشتريات والعقود لصالح وزارة الدفاع، عن توقيع 5 صفقات مع شركات محلية ودولية بقيمة إجمالية بلغت 971 مليون درهم إماراتي.

وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد في ختام اليوم الأول من معرضي الأنظمة غير المأهولة «يومكس» والمحاكاة والتدريب «سيمتكس» في دورته السادسة، بحضور زايد سعيد المريخي، وماجد أحمد الجابري، المُتحدثين الرسميين باسم المجلس، وسعيد بن خادم المنصوري، مستشار المعارض الدفاعية بمركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، وعدد من كبار الضباط والمسؤولين وممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية.

وتفصيلاً، بلغت صفقات العقود والمشاريع للشركات المحلية 3 صفقات، بقيمة 899 مليون درهم، إضافة إلى صفقتي عقود دولية بقيمة 72 مليون درهم.

وأوضح زايد المريخي، أن الصفقات المحلية لصالح وزارة الدفاع لليوم الأول من المعرضين، شملت التعاقد مع شركة «ريسورس إندستريز» لشراء بندقية إعاقة الطائرات المسيرة بقيمة 10 ملايين درهم، والتعاقد مع شركة «إنترناشيونال جولدن جروب» لشراء أنظمة طائرات مسيرة وتقديم خدمات الدعم الفني والتدريب لمدة 5 سنوات بقيمة 874 مليون درهم، إضافة إلى التعاقد مع شركة «الياه للاتصالات الفضائية» «الياه سات» لتوفير حيز ترددي بقيمة 16 مليون درهم.

من جانبه، قال ماجد أحمد الجابري، إن الصفقات الدولية لليوم الأول من معرضي «يومكس وسيمتكس 2024»، شملت التعاقد مع شركة «إلكترونيات الطيران الكندية» (CAE) لتقديم خدمات الدعم لمشبهات مركز التدريب بقيمة 49 مليون درهم، والتعاقد مع الشركة الوطنية الصينية لاستيراد وتصدير تكنولوجيا الطيران «كاتيك» لشراء أنظمة دفاعية لمقاومة الطائرات المسيرة بقيمة بلغت 23 مليون درهم.

ريادة عالمية

وقال المريخي: يعكس معرضا ««يومكس وسيمتكس 2024» ريادة دولة الإمارات عالمياً في مجال الأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب، إضافةً إلى الأهمية التي يمثلها قطاع الأنظمة غير المأهولة والإمكانيات التي تمتلكها الصناعات المحلية في هذا القطاع، مؤكداً على توجهات مجلس التوازن نحو تعزيز أوجه التعاون المشترك بين كبرى الشركات المتخصصة في قطاع الصناعات الدفاعية محلياً وعالمياً، لتحقيق التقدم ومواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة التي يشهدها هذا المجال.

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