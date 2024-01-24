«الأمن السيبراني» يشارك بجناح في «يومكس» و«سيمتكس»

المصدر: أبوظبي- وام

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يشارك مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات في فعاليات معرضي «يومكس» و«سيمتكس» 2024 اللذين ينعقدان برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي.

وتشمل مشاركة المجلس إقامة جناح خاص بالتعاون مع مؤسسة اتصالات يقدم عرضاً شاملاً لأنشطته وبرامجه، إضافة إلى عقد جلسات حوارية وورش تدريبية حول مختلف جوانب الاختصاص.

وقال الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس المجلس، إن المعرضين يوفران فرصة مميزة للاطلاع على أحدث التقنيات والحلول في مجال الأمن السيبراني، وتبادل الخبرات مع أبرز الخبراء والمتخصصين في هذا المجال.

ويُعد المعرضان من أهم الفعاليات المتخصصة في مجال الأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب في العالم وتنظمه مجموعة «أدنيك» بالتعاون مع وزارة الدفاع بمشاركة نخبة من الخبراء وصناع القرار وكبار المسؤولين والأكاديميين، إضافة إلى كبرى الشركات الدولية والشركاء الإقليميين والعالميين من قطاعات الأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب في أبوظبي.

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