«إيدج» تعرض 3 أنظمة جديدة غير مأهولة جواً وبراً

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت «إيدج»؛ إحدى مجموعات التكنولوجيا المتقدمة الرائدة عالمياً في قطاع الأنظمة غير المأهولة والمستقلة، في أول أيام معرض ومؤتمر الأنظمة غير المأهولة «يومكس»، ومعرض المحاكاة والتدريب «سيمتكس» 2024، عن ثلاث مركبات جديدة ومبتكرة يتم التحكم فيها عن بُعد.

وتعمل «إيدج» على تحفيز وتسريع خبرات وتكنولوجيا الأنظمة المستقلة التي يتم تصميمها وتصنيعها في الدولة، لتلبية المتطلبات المتطورة لعملائها الدوليين. وقد تم تصميم المنصات الحديثة خصّيصاً لتتناسب مع العمل في بيئات متطلبة، وهي تُغطّي مجالات الاستخبارات التكتيكية والمراقبة والاستطلاع والدعم اللوجستي.

وقال منصور الملا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة: «يعتبر يومكس حدثاً عالمياً رائداً في قطاع الأنظمة غير المأهولة، ومنصة مثالية لمجموعة «إيدج» كي تعرض مجموعتها الحديثة من الحلول المتقدمة والمستقلة التي يتم التحكم فيها عن بعد».

وقد تم تصميم «GY300» للإقلاع والهبوط القصير على الأراضي الوعرة وغير المجهزة، وهي عبارة عن طائرة غير مأهولة منخفضة الصيانة وعالية الموثوقية وقادرة على نقل حمولة 300 كجم بتكلفة تشغيلية منخفضة.

أما «BUNKER PRO» فهي مركبة برية غير مأهولة مجنزرة وعالية الأداء، تنفذ عمليات مستقلة مثل المراقبة عن بعد، والاستكشاف، والسير ضمن قافلة، وتحديد الأهداف، والدوريات الخارجية. كما أن «M-BUGGY» عبارة عن مركبة برية غير مأهولة ومدولبة ومتعددة التضاريس.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز