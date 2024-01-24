تايلاند تشارك بـ 3 فرق في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية

المصدر: دبي - البيان

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أكدت الشرطة الملكية التايلاندية، مشاركتها في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2024 الذي سيعقد في الثالث من فبراير المقبل في مدينة الروية بإمارة دبي، بثلاثة فرق، بينها فريقان للعنصر الرجالي وفريق للعنصر النسائي.

وأفادت أن التحدي يعتبر فرصة للتعرف على الثقافات المختلفة وتكوين صداقات جديدة من أعضاء الفرق التكتيكية «سوات» حول العالم، إلى جانب بناء علاقات جيدة بين الوكالات الدولية لتعزيز التعاون المستقبلي.

وبينت الشرطة الملكية التايلاندية، أن الفرق الثلاثة استعدت للمشاركة في التحدي من خلال توزيع المسؤوليات بين أعضائها الذين هم في الأصل ضباط شرطة وأعضاء فرقة التدخل السريع، وليسوا رياضيين.

وأوضحت أنه تم اختيار المشاركين من مختلف وحدات العمليات الخاصة التابعة للشرطة، فيما يقوم المدربون في الشرطة بإعداد المعلومات حول المنافسات، وتفاصيل كل تحدي من أجل الاستعداد له. وقالت: «لا نتوقع أن تكون مهاراتنا شيئاً مميزاً في هذه المسابقة لكن سنشارك لإظهار قدراتنا، ومراقبة الفرق الأخرى والتعلم منها، لتطوير وتعزيز فريقنا».

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