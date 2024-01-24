«تنفيذي رأس الخيمة» يبحث تحديث منظومة التشريعات ومستجدات التنمية

المصدر: رأس الخيمة - وام

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ترأس سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، رئيس المجلس التنفيذي، أمس، اجتماع المجلس الاعتيـــادي الأول لعام 2024.

وتناول المجلس عدداً من القضايا والموضوعات والتقارير المرتبطة باستكمال وتحديث منظومة التشريعات، ومتابعة مستجدات وتحديات التنمية الاقتصادية، وجهود تحقيق خطط التحول الرقمي، وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتقييم الأداء الحكومي الاستراتيجي، واعتماد تشكيلات اللجان الحكومية والقطاعية، وآفاق تطوير منظومة الصحة والسلامة، والوقوف على مؤشرات الإنفاق الحكومي ضمن ميزانية الحكومة لعام 2024.

وقال الدكتور محمد عبد اللطيف خليفة، الأمين العام للمجلس، إن الاجتماع ناقش التقرير المقدم من اللجنة الاقتصادية، حيث تم استعراض نتائج عمل لجنة الفعاليات وأهم الإنجازات التي تم تحقيقها وسبل الارتقاء بعملها لتقديم تجربة متميزة في هذا الشأن، كما تمت الإحاطة بأهم التحديات التي تواجه قطاعي المقاولات وتأجير السيارات.

كما تضمن التقرير آخر مستجدات العمل في لجنة تطوير أنظمة مساكن العمال من حيث تصميم رحلة المتعامل لترخيص مساكن العمال وفقاً لأفضل المقاييس، ووضع الاشتراطات المناسبة لتنظيم وتوزيع مواقع سكن العمال، بما يحقق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المأمولة.

وأقر المجلس في هذا الشأن إعداد لائحة تنفيذية للقانون رقم (8) لعام 2021 بشأن تنظيم إشغال بعض العقارات في الإمارة وتخويل دائرة البلدية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح وضع سكنات العمال المخالفة وإيقاع الجزاءات المناسبة. واستعرض تقرير لجنة التحول الإلكتروني والذكي جهود ومشاريع رحلة المتعامل في الحصول على الخدمات الحكومية.

حيث اعتمد المجلس الجدول الزمني لتقديم الخدمات الحكومية الرقمية وعمليات ترابطها عبر منصة رأس الخيمة الرقمية. وأحيط المجلس علماً بالمشروع الريادي «القاضي الذكي»، والذي يستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لمساعدة القضاة في المؤسسات القضائية في إصدار الأحكام القضائية بشكل مؤتمت.

كما أشار التقرير إلى بدء العمل في تنفيذ خطة تبني نظام «Copilot» الذي طورته شركة مايكروسوفت 360، وذلك لدعم الأعمال التنفيذية في الحكومة، وتطوير عملية إنجاز المهام الإدارية بكفاءة عالية.

قوانين

واستعرض المجلس تقرير اللجنة التشريعية، حيث اطلع على مجموعة القوانين والقرارات المحلية المنجزة خلال عام 2023، وأقر جدول مشروعات القوانين والقرارات المحلية لعام 2024 قيد الإنجاز ووجه بسرعة إصدارها.

واطلع المجلس على المذكرة المرفوعة من دائرة المالية في شأن التوزيع القطاعي للإنفاق الحكومي وفقاً لصندوق النقد المالي، حيث تشير الإحصائيات إلى تخصيص (32 %) لقطاع البنية التحتية و(25 %) لقطاع الخدمات الحكومية العامة و(23 %) لقطاع العدل والأمن والسلامة و(12 %) لقطاع التنمية الاجتماعيــة والتعليـم والصحـة والثقافـة و(7 %) للتطوير الحكومي ومشاريع التحول الرقمي. كما وجه المجلس في هذا السياق بالتوسع في زراعة أشجار القرم وإجراء التجارب اللازمة حول إمكانية زراعة بعض الأصناف المستوردة في مناطق مختارة من الإمارة.

لقاء

إلى ذلك، استقبل سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، صباح أمس، المهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء.

واستمع سموه، خلال اللقاء، الذي جرى في مجلس ند الحبّي برأس الخيمة، إلى شرح حول استراتيجية الشركة، وما تقدمه من خدمات للمتعاملين من أفراد وشركات وأهم مبادراتها في الاستدامة. كما اطلع سموه على جهود الشركة في تقديم خدمات ماء وكهرباء مستدامة في مختلف مناطق الدولة، ودورها في توفير متطلبات البنية التحتية للقطاعات كافة.

بما يسهم في تعزيز النهضة الشاملة، ودعم جهود التنمية بالدولة بشكل عام، ورؤى «الاتحاد للماء والكهرباء» فيما يتعلق بتوفير احتياجات القطاعات الحيوية في إمارة رأس الخيمة من الطاقة والمياه، بما يضمن سير عملياتها على الوجه الأمثل.

وأكد سموه تقديره لجهود شركة الاتحاد للماء والكهرباء، وحرصها على الارتقاء بالخدمات، التي تقدمها لمتعامليها من الأفراد والمؤسسات، مشيداً بإنجازاتها على طريق تحقيق الاستدامة في هذا القطاع الحيوي، وبما يواكب تقديم أفضل الخدمات وأعلى معايير الجودة، التي تراعي مصلحة الوطن والمواطن.

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