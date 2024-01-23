المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أعلنت دائرة الصحة في أبوظبي عن انضمام أكثر من 1200 مواطن ومواطنة لقطاع الرعاية الصحية في أبوظبي وذلك بعد ستة أشهر فقط من تحديد الدائرة مستهدفات التوطين في القطاع.

وحددت دائرة الصحة مستهدفات التوطين في منشآت الرعاية الصحية كافة العاملة في الإمارة لتوفير فرص عمل جديدة للكوادر الوطنية لتكشف اليوم عن تحقيق جزء من هذه المستهدفات، حيث ساهم ذلك في زيادة الكوادر الوطنية العاملة في القطاع بنسبة 12% على أساس سنوي وبالإضافة إلى ذلك حققت أبوظبي تقدماً ملحوظاً في أهدافها المحددة لمعدلات استيعاب المواطنين الجامعيين.

وقال معالي منصور إبراهيم المنصوري رئيس دائرة الصحة في أبوظبي “ عملاً بتوجيهات قيادتنا الرشيدة وبمتابعة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي نجح القطاع الصحي بأبوظبي في استقطاب أكثر من 1200 مواطن ومواطنة في غضون فترة لم تتجاوز ستة أشهر”.

وأضاف معاليه " يعكس هذا الإنجاز جهودنا المستمرة لتحقيق مستهدفات التوطين في القطاع من خلال استبقاء وزيادة معدلات التوطين ضمن الكوادر الصحية والإدارية مما يساهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة رائدة للرعاية الصحية".

وأوضح معاليه “ من خلال تخطي الأهداف المحددة لعام 2023 نمضي قدماً في مساعينا لتأسيس منظومة مستدامة للرعاية الصحية ومدعومة بكوادر عمل وطنية متمرسة ومتخصصة”.

من جانبه قال سعادة غنام المزروعي أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية " تولي قيادتنا الرشيدة ملف توطين الوظائف بالقطاع الطبي والصحي أولوية كبيرة وتنفيذاً لهذه التوجهات فقد جاء قرار مجلس الوزراء باعتماد برنامج "تطوير كوادر القطاع الطبي والصحي" كأحد البرامج التخصصية ضمن برنامج "نافس" لتمكين كوادرنا الوطنية من شغل الوظائف بهذا القطاع الحيوي حيث يستهدف البرنامج تأهيل عشرة آلاف من الكوادر المواطنة خلال خمس سنوات من خلال برامج أكاديمية وتدريبية في تخصصات طبية وصحية مختارة".

وفي إطار حوكمة مبادرات وبرامج تطوير كوادر القطاع الطبي والصحي فقد أشار المزروعي إلى صدور قرار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية بتشكيل لجنة التوطين في القطاع الصحي برئاسة معالي وزير الصحة ووقاية المجتمع وعضوية عدد من الجهات المعنية بما فيها دائرة الصحة في أبوظبي.

وحددت دائرة الصحة في أبوظبي مستهدفات التوطين في منشآت الرعاية الصحية كافة العاملة في الإمارة لتوفير فرص عمل جديدة للكوادر الوطنية لتكشف اليوم عن تحقيق جزء من هذه المستهدفات، حيث ساهم ذلك في زيادة الكوادر الوطنية العاملة في القطاع بنسبة 12% على أساس سنوي وبالإضافة إلى ذلك حققت أبوظبي تقدماً ملحوظاً في أهدافها المحددة لمعدلات استيعاب المواطنين الجامعيين.

وتشمل مستهدفات التوطين المهن الطبية مثل الأطباء والكوادر التمريضية والمهن الصحية المساندة وكذلك الكوادر الإدارية التي تشمل قطاعات تكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية والمحاسبة والمالية والشؤون القانونية وغيرها.

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