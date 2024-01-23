تكريم مركز محمد بن راشد للفضاء في احتفالية اختتام «مهمة البعثة 69»

المصدر: وام

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حصل فريق مركز محمد بن راشد للفضاء، على جوائز عديدة من وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، خلال احتفالية اختتام مهمة البعثة 69 في مركز جونسون للفضاء التابع لوكالة ناسا في هيوستن الأمريكية.

واحتفى وفد المركز، بقيادة سعادة سالم حميد المري مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، بنجاح مهمة البعثة 69، والتعاون الوثيق مع وكالة "ناسا".

وخلال الاحتفالية؛ حصل رائد الفضاء معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي وزير دولة للشباب، على ميدالية الخدمة العامة المتميزة، وميدالية استكشاف الفضاء من وكالة "ناسا"، تقديرا لخدماته وإسهاماته الكبيرة في مجال استكشاف الفضاء؛ ونالت الدكتورة حنان السويدي طبيبة رواد الفضاء جائزة العمل المتفوق من مركز جونسون للفضاء - ناسا، تقديرا لجهودها في تقديم العناية الطبية للبعثة 69 ولطاقم Crew-6 .

وتسلم عدنان الريس مساعد المدير العام للعمليات الفضائية والاستكشاف بمركز محمد بن راشد للفضاء، ومحمد البلوشي رئيس قسم العمليات الفضائية، جائزة الإنجاز الجماعي من مركز جونسون للفضاء - ناسا، والتي حصل عليها مركز محمد بن راشد للفضاء، تقديرا لدوره الكبير في نجاح مهمة البعثة 69، وإسهاماته في مسيرة مهمات استكشاف الفضاء البشرية.

حضر الحدث، رواد الفضاء هزاع المنصوري مدير مكتب رواد الفضاء في المركز، ونورا المطروشي، ومحمد الملا.

وفي تقليد متَّبع لإعلان انتهاء مهمات رواد الفضاء؛ قامت رائدة الفضاء جيسيكا مير من وكالة "ناسا" بقرع الجرس في مركز جونسون للفضاء، ليعلن ذلك عن انتهاء مهمة البعثة 69 بشكل رسمي.

وشهدت الاحتفالية، جلسة تحدث خلالها الطاقم عن تجارب وحقائق حول مهمتهم، ليلهموا الحضور باجتهادهم، وتعاونهم، وشغفهم بالاستكشاف.

يذكر أن برنامج الإمارات لرواد الفضاء، الذي تتم إدارته من قِبل مركز محمد بن راشد للفضاء، يعد أحد المشاريع التي يمولها صندوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التابع لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، الذي يهدف إلى دعم البحث والتطوير في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

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