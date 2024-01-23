بنمو 30% .. 13 ألف زائر لمعرض «عالم القهوة 2024»

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

سجل معرض "عالم القهوة 2024"، الذي تنظّمه "دي إكس بي لايف"، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، بالتعاون مع "جمعية القهوة المختصّة" العالمية في يومه الختامي.. إقبالًا واسعًا من الزوّار والمهتمّين بصناعة القهوة ومنتجاتها.

واجتذب المعرض خلال أيامه الثلاثة أكثر من 13,000 زائر متخصص، بنمو 30% عن العام الماضي، كما تخلّل اليوم الأخير الإعلان عن الفائزين بـ "البطولة الوطنية لفن اللاتيه" و"بطولة الإمارات الوطنية للباريستا"، التي تنافس فيها أبرز المحترفين في تحضير القهوة في دولة الإمارات، للفوز باللقب والتأهل لتمثيل الدولة في "البطولة العالمية للباريستا" التي تُقام سنويًا.

وفازت ميكايلا رنازول، من تيبيكا كوفي بالمرتبة الأولى، بينما فاز كمال رسياد، من آرتشرز كوفي، بالمرتبة الثانية، فيما حققت نوران البناي، من كوفي أركيتكتشر المرتبة الثالث؛ كما شهد اليوم الإعلان عن الفائزين في البطولة الوطنية لفن اللاتيه، حيث فاز موندريك ألباس من جولد بوكس روستيري في المرتبة الأولى، وأنجيلو لاغاتا في المرتبة الثانية، بينما حل جاتفيكلي رايموند أمبوان من DRVN By Porsche ثالثاً.

وتضمّنت فعاليات اليوم الختامي إقامة ثلاث محاضرات، تحدّثت في المحاضرة الأولى ديميان، وميرجين من شركة "أبرو"، وكان عنوان المحاضرة الثانية التي ألقاها بين هيلت، مدير برنامج التدريب المعتمد في جمعية القهوة المختصة: "مقدّمة إلى دبلوم مهارات جمعية القهوة المختصة الجديد"؛ وتناول أندرياس زيندر في المحاضرة الثالثة موضوع: "اقتصادات مصانع استخلاص القهوة: تحليل عوائد الاستثمار من أجل الاستدامة".

وقال خالد الحمادي، النائب الأول للرئيس التنفيذي لـ "دي. إكس. بي. لايف".. إن نسخة هذا العام من "عالم القهوة" في دبي استقطبت اهتمامًا واسعًا من المهتمين بصناعة القهوة، وسجّلت حضورًا لافتًا من العلامات التجارية العالمية، متيحةً منصةً عالمية لعرض منتجات القهوة ومعدّات تحضيرها.

وشكل المعرض منصّة رائدة جمعت المزارعين والتجّار والمصنّعين والموزّعين والشركات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المقاهي والمحامص والفنادق ومحبي ومتذوّقي القهوة والباريستا من 51 دولة؛ وشهد خلال أيامه الثلاثة حضور آلاف الزوّار، ومشاركةً واسعة من أكثر من 1,650 شركة وعلامة تجارية متخصصة في صناعة القهوة محليًا وإقليميًا وعالميًا.

وسوف تقام الدورة الرابعة من معرض "عالم القهوة - دبي" خلال الفترة من 10 إلى 12 فبراير من العام المقبل.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز