تفاهم بين شرطة رأس الخيمة وشركة «هيك فجين» لتعزيز التقنيات المكافحة للجريمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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وقعت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة على هامش مشاركتها بمعرض «انترسيك» 2024 مذكرة تفاهم مع شركة هيك فجين، تعزيزاً للتقنيات والتكنولوجيا المتطورة في مكافحة الجريمة.

وتهدف الاتفاقية إلى تطوير القدرات الفنية والممكنات التكنولوجية للجهاز الشرطي من خلال الاستفادة من حلول التكنولوجيا المتقدمة في مجالات مكافحة الجريمة الحديثة وضمان تحقيق الاستجابة بالاستعداد والجاهزية في إدارة الأزمات والكوارث وتحقيق أفضل نتائج مخرجات الأداء ذات الكفاءة والجودة العالية في كل مجالات الأمن والسلامة.

وقع مذكرة التفاهم من جانب القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، ومن جانب شركة هيك فجين المهندس فرانك زونغ الرئيس التنفيذي للشرق الأوسط وأفريقيا في هيك فجين بحضور ممثلين من كلا الجانبين.

وأوضح قائد عام شرطة رأس الخيمة، أن مذكرة التفاهم تسلط الضوء على التفاعل والتعاون الاستراتيجي المستدام بين القطاعين الحكومي والخاص وتعزيز التعاون في مجالات تطور تقنيات الرصد والحماية الأمنية.

كما ستساهم المذكرة في تقديم أفضل الحلول التقنية السريعة بمختلف المجالات من تبادل الموارد والمعلومات والخبرات وبناء القدرات، وتعزيز الذكاء الاصطناعي، ومختبرات البحث والتطوير، ودعم القيادة العامة بأجود تقنيات الفحص والمختبرات المتقدمة، والأنظمة الأمنية الخاصة، بمجالات الابتكار واستشراف المستقبل.

وأكد اللواء بن علوان، حرص القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، على إبرام مذكرات التفاهم وعقد الشراكات الاستراتيجية وتحقيق التواصل البناء والتنسيق المستمر بيننا وبين المؤسسات والجهات المختلفة لضمان تحقيق جودة الحياة الأمنية في الإمارة وفقاً لخطط وتطلعات استراتيجية وزارة الداخلية.

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