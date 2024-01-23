بحث المجالات الأمنية بين شرطتي أبوظبي وماليزيا

المصدر: أبوظبي - البيان

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بحثت القيادة العامة لشرطة أبوظبي مع قيادة الشرطة الماليزية عدداً من الموضوعات ذات الصلة بالمجالات الشرطية والأمنية.

جاء ذلك خلال استقبال اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي، تان سراي رزارودين بن حسين، مفتش عام الشرطة الماليزية، والوفد المرافق له، بحضور اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي.

حضر اللقاء اللواء ثاني بطي الشامسي مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، واللواء محمد سهيل الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي، والعميد خلفان عبد الله المنصوري، مدير مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي، والمقدم فلاح فايع القحطاني، مدير المكتب التنفيذي بشرطة أبوظبي.

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