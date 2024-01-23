الشرطة السياحية بدبي تنظم محاضرة توعوية لموظفي 6 فنادق في مارينا

المصدر: دبي - البيان

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نظمت إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، محاضرة توعوية في فندق جي دبليو ماريوت مارينا، استهدفت موظفي 6 فنادق في منطقة مارينا، بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة، والإدارة العامة للدفاع المدني، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، والشركاء الداخليين في شرطة دبي.

وأكد العميد خلفان الجلاف، مدير إدارة الشرطة السياحية، أن تعزيز التوعية الأمنية السياحية على مستوى الفنادق والمنتجعات بالتعاون مع الشركاء، جزء محوري في عمل الإدارة، خاصة وأن إمارة دبي مدينة سياحية عالمية تستقطب ملايين الزوار في العام، الأمر الذي يستدعي تكثيف التوعية الأمنية بخدمات شرطة دبي المختصة بالسياح أو الزوار، وبالتعامل مع هذه الفئة تحديداً، حرصاً على دعم التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي في إسعاد المجتمع، وتعزيز الشعور بالأمان في الإمارة.

وتوجهت الإدارة العامة للدفاع المدني إلى الموظفين بالتوعية بسبل الوقاية من الحرائق، وطرق التعامل في الحوادث، وإجراءات السلامة. كما شاركت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، بالتوعية بأهم إجراءات الإسعافات الأولية، وقنوات التواصل، وسبل التعامل في الحالات الطارئة.

في حين شارك من شرطة دبي إلى جانب إدارة الشرطة السياحية، كل من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وإدارة المباحث الالكترونية، وإدارة المفقودات والمعثورات، وإدارة التحقيقات الجنائية والإدارية، ومركز الاتصال 901.

وتطرقت المحاضرات إلى خدمات مركز الشرطة الذكي SPS النوعية والذكية، والتي تقدم إلى أفراد الجمهور بسهولة ويسر، وعلى مدار 24 ساعة ودون أي تدخل بشري، بالإضافة إلى التوعية بأضرار المخدرات وطرق التعامل والتواصل مع الجهات الأمنية، إلى جانب التوعية بالجرائم الإلكترونية، وطرق التعامل مع الاختراقات والابتزازات الإلكترونية، والإبلاغ عنها عبر منصة e-crime، والتواصل على رقم 901 للحالات غير الطارئة.

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