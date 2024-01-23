التقى عدداً من كبار مسؤولي دبي.. حمدان بن محمد: سعادة وخدمة وراحة أهل دبي هدفنا الدائم

المصدر: البيان

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التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عدداً من مديري الدوائر وكبار المسؤولين في دبي، حيث ناقش سموه معهم ما تم تسجيله من إنجازات خلال 2023.

وقال سموه في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "X": "التقيت اليوم عدداً من مدراء الدوائر وكبار المسؤولين في دبي ... ناقشنا ما تم تسجيله من إنجازات خلال 2023".

وأضاف سموه: "بحثنا مشاريعنا ومبادراتنا المستقبلية الهادفة لترسيخ ريادة دبي وفقاً لمستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 وأجندة دبي الاجتماعية 33 وخطة دبي الحضرية 2040".

وتابع سموه: "فخورون بأداء كوادرنا الوطنية في مختلف مجالات العمل الحكومي، ونحن نراهن عليهم وعلى خبراتهم وقدراتهم لضمان تفوق دبي وتقديم نموذج عالمي رائد في العمل الحكومي.. وسيبقى الهدف دائماً وأبداً سعادة وخدمة وراحة أهل دبي وكل متعامل مع حكومة دبي".

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