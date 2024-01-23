«مدني دبي» يسيطر على حريق بمستودع محققاً زمن استجابة قدره 6 دقائق

المصدر: دبي - نورا الأمير

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سيطرت فرق إدارة الدفاع المدني في دبي على حريق نشب في مستودع يحتوي على مواد قابلة للاشتعال في منطقة القوز الصناعية الأولى، وذلك من دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

وكانت غرفة عمليات الدفاع المدني قد تلقت بلاغاً الساعة 09:12 من صباح أول من أمس يفيد بوجود حادث حريق في مستودع بمنطقة القوز الصناعية الأولى وعليه تم إبلاغ وتحريك مركز القوز «كمستجيب أول وجهة اختصاص» الذي وصل الساعة 09:18 محققاً زمن استجابة قدره 6 دقائق.

وأفادت إدارة الدفاع المدني بدبي أن الحادث في مستودع يحتوي على مواد قابلة للاشتعال وصنفته بالمتطور، وعليه جرى تحريك فرق دعم من مركز إطفاء البرشاء للدعم والإسناد، وعند تمام الساعة 09:47 تمت السيطرة عليه ومن دون وقوع إصابات، موضحة أنه سيجرى تسليم الموقع للجهات المختصة بعد انتهاء التبريد حسب الإجراءات المتبعة لتحديد مسببات الحريق.

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