أكثر من 350 ألف بطاقة e& money منذ الاطلاق مطلع 2023

ت + ت - الحجم الطبيعي

نمو التعاملات المالية في تطبيق e& money بأربعة أضعاف.

نجحنا في إطلاق منصة المشاهدة المجانية عبر الإنترنت "STARZ ON" بمحتوى ترفيهي ثري ومميز.

 e& money أول منصَّة مالية في قطاع الاتصالات تُصدر بطاقات بالتعاون مع ماستر كارد في دولة الإمارات.

ساهمت e& money في تمكين العملاء من إجراء تحويلات مالية دولية للعديد من الدول خلال الكوارث الطبيعية.

"إي آند الحياة" دومًا حسنت أنماط الحياة الرقمية للعملاء بالاستثمار الدائم في الحلول الجديدة.

التطبيقات متعددة الأنشطة (Super Apps) تُعَدُّ جزءًا مهمًّا من استراتيجية إي آند الحياة.

رحلة العميل اليومية مع الخدمات الرقمية لم تَعُدْ تجربة سهلة؛ فبَيْن عشرات الخدمات والتطبيقات المتنوعة من حلول التكنولوجيا المالية، وخدمات المحتوى الترفيهي الرقمي، والتطبيقات الفائقة، يظهر دورُ مقدِّمي الخدمة، ومدى قدرتهم على تَلْبِيَة تطلعات العملاء، وهنا يأتي دور شركة "إي آند الحياة"، التي نجحت على مدار السنتين الماضيتين في تقديم تجربة رقمية متكاملة لعملائها تَسْبِق بها تطلُّعاتهم، وذلك بالتعاون مع أكبر الشركات العالمية الرائدة، وكان لعام 2023 أثر كبير في تجربة العملاء، ورسم طريق نحو حياة أكثر سهولة ورفاهية في المستقبل، وهو الأمر الذي يدفعنا للِّقاء مع خليفة الشامسي، الرئيس التنفيذي لـ"إي آند الحياة"؛ للحديث حول أبرز المحطات في مسيرة الشركة خلال عام 2023، ورؤيته حول مستقبل الخدمات الرقمية وتطورها.

ونحن نودِّع عامًا مضى، كيف تقيِّمون أداءَ شركة "إي آند الحياة"، وما أبرز الإنجازات التي حقَّقتها خلال عام 2023؟

نجحت شركة "إي آند الحياة" في أن تكون فاعلًا أساسيًّا في الحياة الرقمية للمستخدمين، واتَّسع نشاطها ليشمل تطوير حلول التكنولوجيا المالية المبتكرة، وخدمات المحتوى الترفيهي الرقمي، والتطبيقات الفائقة، وبذلك أصبحت "إي آند الحياة" من أهم المحركات الأساسية لـ"إي آند"، التي تُعرف اليوم بصفتها مجموعة رائدة عالميًّا في التكنولوجيا والاستثمار.

وقدَّمنا للمستخدمين منصَّة للمشاهدة المجانية عبر الإنترنت "STARZ ON"، والتي تقدِّم المحتوى الإقليمي ومحتوى هوليوود وبوليوود، والمحتوى المتنوع بالعربية والإنجليزية والفرنسية، إلى جانب المحتوى الرياضي، وذلك بشكل مجاني للمشاهدين.

وخلال عام 2023، مضت "إي آند الحياة" بخُطًى متسارعةٍ ومؤثرة على جميع أصعدة أعمالها؛ ففي قطاع التكنولوجيا المالية، أصبحت المنصة المالية e& money أول منصة مالية ضمن قطاع الاتصالات تُصدر بطاقات بالتعاون مع ماستر كارد في دولة الإمارات، وبذلك وفَّرت المزيد من خيارات الدفع والسرعة والأمان في البطاقات الائتمانية.

كذلك نجحت "evision"، التي تمثِّل وحدة بث المحتوى الترفيهي في "إي آند الحياة"، في الحصول على حقوق البث الحصرية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدوري تاتا الهندي الممتاز (IPL) 2023 لمباريات الكريكيت، ويُعَدُّ هذا الدوري أحد أكثر أحداث الكريكيت التي ترقَّبها المشاهدون.

كما حصلت "evision" على حقوق البث الحصرية للفيلم الوثائقي "الملك تشارلز الثالث، الطريق إلى العرش" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأعادت إطلاق قناتها المخصصة للأفلام الهندية "eMasala"، وتغيير علامتها التجارية إلى "em"؛ لتعزيز ريادتها في تقديم محتوًى ترفيهي مميز لمشاهديها.

وباعتبارنا في "إي آند الحياة" ذراعَ المستهلك الرقمي في "إي آند"، فقد اسْتَحْوَذْنَا على حصة الأغلبية في تطبيق Careem Super App، في استثمار بلغت قيمته 400 مليون دولار.

نشهد حاليًّا تطوُّرًا سريعًا للسلوكيات الرقمية للعملاء، فكيف يمكن لحلول "إي آند الحياة" أن تتواءم مع هذا التطور السريع والمتنوِّع من الاحتياجات؟

لدى "إي آند الحياة" نقاطُ قوة لا تتوافر في كثير من المنافسين؛ فهي واحدة من الركائز الأساسية لـ"إي آند"، المجموعة العالمية الرائدة بتاريخها العريق وانتشارها الجغرافي الواسع، والتي تمتلك شبكات متطورة عالميًّا، وقاعدة عملاء واسعة تزيد عن 167 مليون مشترك في 16 دولة، لذلك ترتكز "إي آند الحياة" في أعمالها على أُسُسٍ متينة للنمو، من خلال التوسع والتنوع والاستفادة من الفرص المتاحة في قطاع التكنولوجيا الرقمية، وتقدِّم مجموعة من الحلول والخدمات الرقمية التي تحسِّن نمطَ حياة العملاء وتَفُوق تطلعاتهم، لا سيما بالاعتماد على تقنيات التطبيقات متعددة الأنشطة "Super Apps"، التي تُتيح منصة واحدة لمختلف الخدمات في القطاعات المالية والتأمينية والخدمية المختلفة، وتُعَدُّ جزءًا أساسيًّا من استراتيجية "إي آند".

وتضع "إي آند الحياة" أمام عينيها دومًا تحسينَ نمط حياة العملاء بصورة تَفُوقُ توقعاتهم، ويتأتَّى ذلك بالاستثمار الدائم في الحلول الجديدة، ولدينا تركيز كبير أيضًا على وضع العالم الرقمي في متناول يد عملائنا، من خلال المنصات الذكية والتطبيقات الترفيهية وحلول التكنولوجيا المالية، ليجدوا تنوعًا كبيرًا في خدمات الترفيه الرقمي، وحلولًا مرنة في التحويلات الدولية والمحلية وسداد الفواتير والهدايا والمكافآت والبطاقات مُسبقة الدفع، الأمر الذي يجعلنا سَبَّاقِينَ في ريادة قطاع المحتوى الإعلامي والترفيهي وقطاع التكنولوجيا المالية.

لقد حقَّقت "إي آند الحياة" خطوات مهمة في قطاعي المحتوى الترفيهي والتكنولوجيا المالية، ونسير وفْق استراتيجية واضحة ومَدْرُوسَة في السنوات القادمة؛ حيث يحقِّق قطاع التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط نموًّا متسارعًا في ظل تغيُّر سلوك الدفع للمستهلكين بشكل كبير، مع زيادة الاعتماد على المدفوعات غير النقدية، هذا بالإضافة إلى مواصلة الريادة باعتبارنا أكبر شركة للمحتوى الترفيهي المجمَّع في المنطقة، عبْر التميز في تقديم المنصات الذكية.

كما نُسخِّر جهودنا للعمل على تخصيص الخدمات حسب كل شريحة من المستهلكين، وتعزيز فرص نمو الأعمال الجديدة، وتقديم تجارب رقمية مميزة آمنة وأكثر مرونة لعملائنا، ونتطلَّع باستمرار إلى التعاون مع أبرز الخبراء الرُّوَّاد في مجالهم، واستكشاف أحدث الطرق لتحقيق النمو المطلوب، سواء بشكل تلقائي أو من خلال التعاون والشراكات وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية.

كيف ساهم تطبيق e& money في دعم قطاع التكنولوجيا المالية بدولة الإمارات والمنطقة؟

أصبح تطبيق e& money واحدًا من أهم التطبيقات المالية متعددة الأنشطة في دولة الإمارات والمنطقة، ونجح في تلبية احتياجات الدفع الإلكتروني الآمنة والمَرِنَة، وجعل المعاملات المالية اليومية للعملاء أكثر سهولة وفي متناول الأيدي، ووفَّر للأفراد والشركات عددًا من المنتجات والحلول والخدمات المالية المبتكرة، وأصبح أحد أعمدة التحوُّل إلى الاقتصاد غير النقدي.

لقد حرصنا على توسيع خدمات e& money لتشمل جميع شرائح المستهلكين من ذوي الحسابات المصرفية أو من لا يملكونها، بحيث يتمُّ الحصول على جميع الخدمات المالية التي يحتاجها العملاء من خلال سوق مالي شامل، وشملت خدماته الخدمات المصرفية المفتوحة وبطاقات الخصم، وقد أدَّى ذلك إلى زيادة قاعدة المشتركين في خدمات التطبيق إلى أكثر من 880,000 مشترك، بينما توسَّعت خدمات التحويلات الدولية حاليًّا إلى أكثر من 200 دولة، كما شهد التطبيق التعاملات المالية بأربعة أضعاف.

لقد حصل e& money على عدد من التصنيفات الدولية، منها جائزة أفضل محفظة رقمية في المنطقة، وأفضل ابتكار تقني في الخدمات المالية؛ حيث يُتيح أسرع تجربة رقمية في رحلة تسجيل دخول المستخدم من بين المحافظ الرقمية الأخرى في الدولة، بالإضافة إلى دَمْجِهِ مع أكثر من 30 علامة تجارية جديدة في خدمات سداد الدفعات والفواتير، مما أسهم في تكوين محفظة ثرية للخدمات الرقمية ضمن التطبيق.

ومن أجل المزيد من تطوير تطبيق e& money، عَقَدْنَا شَرَاكَة مع ماستر كارد العالمية؛ من أجل تطوير طرق سداد المدفوعات للمستهلكين، وزوَّدنا العملاء ببطاقة حصرية مسبقة الدفع تمكِّنهم من سداد المدفوعات المالية بسهولة وأمان، سواء في المتاجر أو عبر الإنترنت، وفي أي مكان في العالم، لتصبح جهة الإصدار الأولى التي يدعمها مشغِّل اتصالات في دولة الإمارات، وأصدرنا أكثر من 350 ألف بطاقة خلال بضعة أشهر منذ الإعلان عنها في مطلع 2023، كما وفَّرت البطاقة واحدًا من أفضل برامج الولاء للبطاقات في فئتها داخل الدولة بنظام المكافآت المميز، بجوائز نقدية نسبتها 1% من قيمة المشتريات عند استخدام البطاقة خلال فترة الإطلاق، وهي ميزة كانت تقتصر سابقًا على بطاقات الائتمان.

كما تعاونت e& money مع روّاد التكنولوجيا لإتاحة بطاقتها للاستخدام بسهولة على محافظ سامسونج وأبل وجوجل؛ لتمكين العملاء من إجراء المدفوعات بأمان ودون تلامُس عند التسوق عبر الإنترنت وفي المتاجر حول العالم، وتهدف هذه الشراكات إلى إنشاء نظام مدفوعات رقمية سلس وآمن، وتوفير أسلوب حياة مريح لسكان دولة الإمارات العربية المتحدة، ودمج حلول المدفوعات عبر الهاتف المتحرك بمُرُونَة تامة.

واليوم، يمكن لمستخدمي e& money تحويلُ الأموال بين بعض المحافظ الأخرى في الدول التي تُوجَد بها "إي آند"، مثل محفظة اتصالات كاش في جمهورية مصر العربية، ومحفظة UPaisa في باكستان، ومحفظة mHawala في أفغانستان.

لقد تأكدت أهمية تطورات حلول وخدمات e& money، وكذلك دورها المسؤول مجتمعيًّا، في تمكين العملاء من إجراء تحويلات مالية دولية مجانًا إلى المغرب وليبيا وأفغانستان وبأفضل أسعار صرف العملات؛ للمساهمة في توفير الدعم في أعقاب الكوارث الطبيعية التي أصابت تلك الدول في عام 2023.

على جانب قطاع المحتوى المرئي والترفيهي، كيف تحافظون في "evision" على مُوَاكَبَة التطورات في هذا القطاع الحيوي؟

أطلقت evision مؤخرًا منصة المشاهدة المجانية عبر الإنترنت "STARZ ON"، التي تقدِّم المحتوى الإقليمي ومحتوى هوليوود وبوليوود، والمحتوى المتنوع باللغات: العربية، والإنجليزية، والفرنسية، إلى جانب المحتوى الرياضي، وذلك بشكل مجاني للمشاهدين.

وتعمل المنصة الجديدة بتقنيتي AVOD (الفيديو المعتمِد على الإعلانات حسب الطلب)، وFAST (البث التلفزيوني المجاني المدعوم بالإعلانات)، وتتوفر لجميع المستخدمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وغرب أفريقيا على الأجهزة بنظامي Android وiOS.

وعبْر منصة STARZ ON، سيتمكن المشتركون حاليًّا من مشاهدة 50 قناة تلفزيونية، بالإضافة إلى آلاف الساعات من المحتوى مجانًا، بينما تعمل STARZ ON حاليًّا على زيادة المحتوى المتنوع ليصل إلى أكثر من 25,000 ساعة، وأكثر من 100 قناة تلفزيونية متاحة على جميع الأجهزة الذكية.

كما نجحت evision في التأثير بشكل إيجابي في حياة العملاء، وأصبحت أكبر مزوِّد للمحتوى المرئي والترفيهي عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، كما توسَّعت خدماتها كثيرًا في عدد من الدول؛ إذ أطلقتْ evision بنجاحٍ منصات البث المباشر عبر الإنترنت، مثل منصة SHOQ TV لـ PTCL في باكستان، ومنصة TWIST TV لـ"اتصالات من إي آند" في مصر، ومنصة Mobily TV لشركة موبايلي السعودية؛ لتوسِّع نطاق أعمالها، وتوفِّر تجارب جديدة تدعم العملاء في قطاع الترفيه الرقمي.

وحققّت evision نموًّا ملحوظًا في عائداتها السنوية، مع أكثر من 4.5 مليون مشترك في خدماتها عبر eLife وSTARZPLAY والمشغِّلين الإقليميين، مع توسُّع محفظة أعمالها لتشمل 22 دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، وساهم هذا التوسُّع في تعزيز التجارب الرقمية للعملاء، وتزويدهم بمحتوًى قائم على تقنية السحابة وحلول بث المحتوى الرقمي للتلفزيون IPTV، وخدمات البث المباشر عبر الإنترنت OTT في العديد من الدول التي تعمل بها.

ومن خلال السعي الدائم وراء فرص التطور والنمو، ومع أكثر من 20 عامًا من التعاون مع استوديوهات هوليوود الكبرى والاستوديوهات المستقلة ومورِّدي المحتوى الإقليميين، تقدِّم evision أكثر من 600 قناة تلفزيونية، وأكثر من 40,000 ساعة من المحتوى التلفزيوني واشتراكات الفيديو حسب الطلب، وبِلُغات متعددة.

لقد حققت evision نجاحَها بالاعتماد على مجموعة من الخطوات الاستراتيجية الناجحة، مثل الاستحواذ على حصة الأغلبية بنسبة 57% في المنصة الرائدة في خدمات بث الفيديو STARZPLAY ARABIA، في تحالف مع "القابضة" ADQ، حيث أسهمت المنصة في نمو عدد المشتركين، وهي تتمتع بالحقوق الحصرية لمبيعات الإعلانات في قطاعات رئيسية، وإدارة كل الخدمات التجارية المتعلقة بها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها.

بالإضافة إلى ذلك، عزَّزت "evision" المحتوى الترفيهي بشَرَاكَات مع العديد من منصات الترفيه العربية، وحصلت على حقوق البطولات الرياضية المتنوعة عبر العالم، مثل حقوق البث الحصرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لأهم الأفلام والبرامج الوثائقية، وسلسلة البرامج الجديدة ذات النوعية المختلفة والحَصْرِيَّة التي تنقل المشاهدين إلى الجيل الجديد من البرامج والأفلام.

كما أطلقت evision قناة "Golf Life"، التي تبثُّ بشكل حصري ومباشر على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع لجميع عشاق لعبة الجولف في المنطقة، وحصلت على حقوق البث الحصرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لجولة الجولف (PGA)، وجولة موانئ دبي العالمية، وكأس "رايدر" للجولف، وبطولة كأس الرؤساء، ودوري الكريكيت الهندي الممتاز 2023؛ أكثر بطولات الكريكيت شهرة، إلى جانب حقوق البث الحصرية للدوري الإيطالي الممتاز في المنطقة؛ لتزويد الأفراد بأفضل التجارب في مشاهدة المحتوى الرياضي.

ولتعزيز ريادتها في تقديم محتوى ترفيهي مميز لمختلف مشاهديها، أعادت evision إطلاق قناة الأفلام الهندية "eMasala"، وغيَّرت علامتها التجارية إلى"em"؛ لترسيخ مكانتها بصفتها منصة مفضَّلة للترفيه ولعرض أفضل برامج وأفلام بوليوود؛ حيث تُعَدُّ اليوم من بين قنوات بوليوود الأكثر مشاهدة، وتلبِّي مختلف الأذواق والاهتمامات.

كما تُدير evision قنواتٍ داخليةً وحصرية، مثل ejunior، وهي قناة الأطفال الأكثر مشاهدة في الإمارات العربية المتحدة، وقنوات Cric Life، إلى جانب قنوات HD على مدار 24 ساعة.

ونحن نستقبل عام 2024، ما أهم تطلعاتكم لتطوير خدمات evision وe& money؟

تتطلع "إي آند الحياة" إلى مواصلة الاستثمار في المحتوى الحصري المرئي والترفيهي عبر evision؛ من أجل الحفاظ على مكانتها الريادية بصفتها مزوِّدَ المحتوى المفضل لعملائها، إلى جانب الاستفادة من الانتشار الكبير لقاعدة عملاء "إي آند" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما سيتمُّ توسيع محفظة قنوات البث المباشر والفيديو عند الطلب ومحتوى هوليوود؛ لتوفير المزيد من الترفيه لمختلف شرائح المستهلكين.

ومن أجل تحقيق ذلك، ستعزِّز "إي آند الحياة" رؤيتَها من خلال تكوين شراكات مع أبرز القائمين على صناعة الترفيه، واستكشاف فرص الاستثمار المتاحة، كما ستُثري أنشطة المجموعة بما يعزِّز العائدات بشكل ملحوظ.

ومن جانب التكنولوجيا المالية، ستعمل "إي آند الحياة" على زيادة قاعدة عملاء تطبيق e& money؛ من خلال تقديم مجموعة من الميزات الجديدة المبتكَرة لتلبية احتياجات شرائح متنوعة من العملاء، ودعم رؤيتنا في أن نصبح المحفظةَ الرقمية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتطبيقَ المالي الأكثر تقدمًا في المنطقة.

وتُعد التطبيقات متعددة الأنشطة (Super Apps) جزءًا مهمًّا من استراتيجية النمو الجديدة لدينا، والتي تُتيح للمستخدمين الوصولَ إلى مجموعة متنوعة من الخدمات من خلال تطبيق واحد دون الحاجة إلى التبديل بين التطبيقات المختلفة، ولدى تلك التطبيقات القدرة على إحداث تغيرات في قطاعات متعددة، لذلك نتطلَّع إلى المزيد من الاستثمارات في هذا الاتجاه، خاصة في تطبيق Careem Super App، بعد أن أصبحت "إي آند" هي المساهم صاحب حصة الأغلبية في التطبيق.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز