محمد القرقاوي يكشف أجندة القمة العالمية للحكومات 2024

المصدر: دبي - وائل نعيم

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أعلن معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، انعقاد القمة العالمية للحكومات 2024 تحت شعار "تشكيل حكومات المستقبل" في الفترة من 12 وحتى 14 فبراير المقبل.

وتجمع القمة قادة الفكر والخبراء العالميين وصناع القرار من جميع أنحاء العالم للمشاركة والمساهمة في تطوير الأدوات والسياسات والنماذج التي تعتبر ضرورية في تشكيل الحكومات المستقبلية.

وقال القرقاوي خلال فعالية "حوار القمة العالمية للحكومات" التي أقيمت اليوم الثلاثاء، في متحف المستقبل بدبي: "إن القمة تستضيف أكثر من 4 آلاف مشارك، ضمن أكثر من 110 جلسات حوارية وتفاعلية و15 منتدى، وستعقد بتمثيل دولي رفيع بمشاركة أكثر من 80 منظمة دولية".

وأضاف معاليه: "إن القمة العالمية للحكومات جمعت أكثر من 50 رئيس دولة وحكومة، و2500 وزير وأكثر من 1600 برنامج وجلسة حوارية خلال الـ10 سنوات الماضية منذ انطلاقها".

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