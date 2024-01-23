التبرعات الإلكترونية تدعم «الشارقة الخيرية» بـ 37.7 مليون درهم

المصدر: الشارقة - البيان

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بلغت قيمة التبرعات النقدية التي قدمها المحسنون إلى جمعية الشارقة الخيرية من خلال وسائل التبرع الإلكترونية على مدار العام الماضي 37.7 مليون درهم، بواقع 24.3 مليون درهم من متبرعي الموقع الإلكتروني، و13.4 مليون درهم من مستخدمي الرابط الذكي.

وقال عبدالله سيف بن هندي رئيس قطاع الخدمات المؤسسية: إن قنوات التبرع الإلكتروني حققت تقدماً ملحوظاً على مدار العام الماضي، وشهدت انتشاراً واسعاً بين الغالبية العظمى من جمهور المتبرعين الذين أبدوا رضاهم عما وفرته لهم الجمعية من وسائل تبرع ميسرة وسلسة للغاية.

وأشار إلى أن الجمعية استطاعت مواكبة التحولات الرقمية وأصبحت كافة خدماتها تتم عبر الأجهزة الذكية، ما يتيح للغالبية العظمى من الجمهور وهم مستخدمون دائمون للتطبيقات الرقمية إمكانية المشاركة في دعم أعمال الجمعية من مكان تواجدهم عبر خطوات بسيطة وميسرة بعيداً عن التقليدية والنمطية، متطلعاً إلى استحداث المزيد من التطبيقات والقنوات الرقمية الميسرة والأكثر بساطة وسهولة لدى المحسنين وجمهور الجمعية عامة، داعياً إلى الاستفادة من هذه الوسائل والخدمات التي توفرها الجمعية في تعزيز مسيرة العمل الإنساني في إمارة الشارقة.

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