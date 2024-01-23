300 ألف وجبة إفطار من «خيرية الفجيرة» في رمضان

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

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أعلن سعيد الرقباني رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية إطلاق الجمعية حملة مشروعاتها لشهر رمضان المبارك لسنة 2024 وتحت شعار «خيركم بركة» وذلك بدعم من أصحاب الخير لبرامج ومشروعات الجمعية، لتشمل مجموعة كبيرة من البرامج والمشروعات الخيرية «توزيع زكاة المال – المير الرمضاني – إفطار الصائم – زكاة الفطر – كسوة العيد»، مشيراً إلى استفادة 10.000 شخص يومياً من مشروع إفطار الصائم الذي تقيمه الجمعية هذا العام بمجمل 300.000 وجبة تقريباً على مدار الشهر وهذا العدد قابل للزيادة في الشهر الكريم.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الجمعية أمس في مقرها بحضور يوسف راشد المرشودي المدير العام لجمعية الفجيرة الخيرية وممثلي الجهات الإعلامية في الإمارة.

وأكد الرقباني تعاون الجمعية مع مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق على إقامة مشروع إفطار صائم في 10 مجالس مجتمعية في مختلف مناطق الإمارة، بهدف تقديم خدمة مجتمعية منظمة يشارك فيها أفراد المجتمع والمتطوعون لتحقيق مبدأ التكافل المجتمعي والتآخي وبناء جسور المودة بين الأفراد بمختلف جنسياتهم في الشهر المبارك.

وقال الرقباني: في إطار تشجيع الجمعية الأسر المنتجة تشارك 50 أسرة منتجة من مركز غرس لتنمية وتأهيل الأسر المنتجة في مشروع إفطار الصائم هذا العام وتقدم 120.000 وجبة إفطار على مدار الشهر الفضيل.

وأضاف الرقباني: تقوم الجمعية في شهر رمضان بتوفير الاحتياجات الأساسية من المواد الغذائية بحسب عدد أفراد وظروف الأسر المحتاجة، إذ يبلغ عدد الأسر المستفيدة من مشروع المير الرمضاني هذا العام 10.000 فرد في مختلف مناطق الفجيرة.

وشكر سعيد الرقباني أصحاب الخير، ومختلف الجهات التي تتجاوب معهم ومساعيهم الطيبة وتشاركهم في مسيرة عملهم الخيري وتدعم مشروعاتهم التي تهدف إلى إدخال الفرحة والسرور قلوب المحتاجين والأيتام.

وقال يوسف المرشودي مدير الجمعية: نحن في هذه الأيام المباركة، نرحب بمساهمات الخيرين والطيبين من أهل البلد المعطاء والمقيمين على أرضه فهم خير معين بعد الله عز وجل، وكلنا ثقة بأنهم سيكونون معنا في هذا الموسم المبارك ليساعدونا على دعم آلاف الأسر والحالات المسجلة لدى الجمعية.

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