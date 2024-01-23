انطلاق مسابقة المسلمين الجدد بجائزة رأس الخيمة للقرآن

المصدر: رأس الخيمة – البيان

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انطلقت فعاليات مسابقة المسلمين الجدد بجائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم في دورتها 22، حيث أقيمت مسابقة الإناث يوم «الجمعة» الماضي، وستقام مسابقة الذكور السبت المقبل في مسجد الشيخ زايد في الإمارة.

ووفقاً لإدارة الجائزة، ضمت المشاركات 48 متسابقاً من الذكور والإناث من المسلمين الجدد الذين يتنافسون في فرعين من فروع الجائزة. وقال أحمد محمد الشحي المدير العام لمؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه، إن مشاركة المسلمين الجدد في الجائزة تأتي ترجمة لقيم التسامح والتعايش ورعاية المواهب، وتسهم في انخراط هذه الفئة في المجتمع لتقديم صورة منيرة لسماحة الدين الإسلامي وقيمه الوسطية المعتدلة.

ولفت إلى أن الدورة الحالية للجائزة شهدت ازدياداً في عدد المشاركين من المسلمين الجدد في مختلف الأفرع من الذكور والإناث، من مختلف الأعمار، لتكون الجائزة ميداناً مشرقاً للتنافس والإبداع والتميز.

وأكد الدكتور أحمد إبراهيم سبيعان الطنيجي، الأمين العام للجائزة رئيس اللجنة العليا المنظمة، أن الجائزة تحرص باستمرار على إتاحة فرص المشاركة أمام المسلمين الجدد من جميع الجنسيات، واحتضان مواهبهم، وتعزيز قيم الوسطية والاعتدال والعناية بالقرآن الكريم لدى هذه الشريحة.

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