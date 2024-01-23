مسابقة الشيخة هند للقرآن تكرم الفائزين اليوم

المصدر: دبي - البيان

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تحتفل جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم اليوم بختام النسخة «24» لمسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم، وتكريم الفائزين بفرعيها الذكور والإناث.

وأكد إبراهيم محمد بوملحه، مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية، رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، أن الجائزة انتهت من الترتيبات الخاصة بإقامة هذين الحفلين بمقر جمعية النهضة النسائية في دبي بعد صلاة المغرب، بحيث يقام حفل الذكور اليوم، بينما يقام حفل الإناث غداً، وهو مخصص فقط للسيدات.

إشادة

كما أشاد بوملحه بالجهد الكبير والعمل المتميز والمتقن الذي قامت به الوحدات الإدارية بالجائزة وفرق عملها، وذلك من خلال تنظيمها المتميز للتصفيات النهائية التي جرت على مدار ستة أيام في مقر الجائزة بمنطقة الممزر بدبي للذكور، ومقر جمعية النهضة النسائية بدبي للإناث.

وبلغ عدد المشاركين في الجائزة 40 من الذكور و51 من الإناث، وذلك من خلال فروع المسابقة الـ6، حيث تمكن 8 من الذكور و10 من الإناث من التأهل للمسابقة النهائية في الفرع الأول، وهو حفظ القرآن الكريم كاملاً، أما الفرع الثاني، وهو عشرون جزءاً، فتأهل فيه 8 من الذكور و11 من الإناث، والفرع الثالث فرع عشرة أجزاء تأهل فيه 10 من الذكور و13 من الإناث، والفرع الرابع، وهو خمسة أجزاء للمواطنين، تأهل فيه 5 من الذكور و7 من الإناث، والفرع الخامس، وهو خمسة أجزاء للمقيمين ممن لا تزيد أعمارهم على عشر سنوات، تأهل فيه 6 من الذكور و6 من الإناث، ثم الفرع السادس، وهو فرع ثلاثة أجزاء للمواطنين الذين لا تزيد أعمارهم على عشر سنوات، تأهل فيه 3 من الذكور و4 من الإناث.

كما وجه بوملحه الدعوة للجمهور الكريم لحضور تكريم هذه الكوكبة من حفظة كتاب الله تقديراً لهم ولتحفيزهم على المحافظة على الاستمرار بالحفظ والمراجعة.

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