رئيسة بيرو تمنح سفير الإمارات وسام «شمس بيرو»

المصدر: ليما - وام

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منحت دينا إرسيليا بولوارتي رئيسة جمهورية بيرو، محمد عبدالله الشامسي سفير الدولة لدى جمهورية بيرو، وسام «شمس بيرو» برتبة «الصليب الأعظم» تقديراً للجهود التي بذلها خلال فترة عمله سفيراً لدولة الإمارات لدى بيرو.

وقام خافيير أولئيتشيا وزير العلاقات الخارجية، بتقليد الوسام للسفير، خلال حفل التكريم الذي جرى بمقر وزارة العلاقات الخارجية البيروفية.

وهنأ السفير على هذا الوسام الرفيع الذي يعتبر أعلى وسام تمنحه جمهورية بيرو لرؤساء الدول والشخصيات البارزة عالمياً، تقديراً لمساهماتهم في مجتمع جمهورية بيرو.

وأعرب الشامسي عن شكره وتقديره للتكريم الذي حظي به من دينا إرسيليا بووارتي رئيسة جمهورية بيرو، مثنياً على ما لقيه من تعاون ودعم من الحكومة البيروفية، لافتاً إلى العلاقات الوطيدة التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية بيرو والتعاون الوثيق بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

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