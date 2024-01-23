حوار الثقافات يستقطب 400 زائر من مختلف الجاليات 

المصدر: دبي - البيان

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نجح حوار الثقافات، ممثلاً في فعالية «التواصل الحضاري في إطار الثقافة الإسلامية» بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، في استقطاب أكثر من 400 زائر من مختلف الجاليات بمقر مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية بمنطقة البرشاء.

وفي إطار جهوده المستمرة لتعزيز التواصل الحضاري، استضاف المركز لقاءً مميزاً «لقاء التواصل الثقافي والحضاري»، إذ يعتبر المركز منبراً للإشعاع الثقافي والإسلامي الذي ينير دروب التعرف على الثقافة الإسلامية والإماراتية، بهدف تعريف الجاليات المختلفة بمهام الإدارة ودور المركز في تعزيز الثقافة الإسلامية والإماراتية.

لقاءات

تضمن البرنامج لقاءات مع ممثلين عن مختلف الجاليات، بهدف فتح نوافذ الفهم والتعرف على الثقافة الإسلامية والإماراتية، وكيفية توفير بيئة محفزة وبناء جسور لسد الفجوات بين الثقافات المختلفة في الإمارات، وأهمية تقريب الفجوة في العلاقات الحضارية وتوطيدها.

وقالت هند محمد حسين لوتاه، مدير إدارة مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية: يسعى المركز بتكامل نشاطاته وبرامجه لتقديم تجربة غنية وشاملة، تتيح للزوار فهم عميق للقيم والتراث الإماراتي، ونسعى لجعل كل زيارة إلى مركز محمد بن راشد تجربة تعلم شيقة ذات طابع خاص تسهم في إثراء المعرفة وتعزيز التواصل الحضاري، واكتساب معرفة شاملة عن الثقافة الإسلامية.

وفي ختام الفعالية أشاد عدد من الجاليات المقيمة بجهود الدولة في إثراء وتعزيز التبادل الثقافي والفكري، لا سيما في إمارة دبي التي تحتضن أكثر من 200 جنسية يعيشون على أرضها في تناغم وانسجام.

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