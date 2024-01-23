محمد الشرقي يؤكد أهمية توظيف التقنيات في تنمية المجتمعات

المصدر: الفجيرة - وام

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التقى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، الدكتور سليمان الكعبي، مدير برنامج الفجيرة للتميز الحكومي.

واطلع سموه، خلال اللقاء، على عدد من الابتكارات التقنية الحديثة ومجالات تطبيقاتها والاستفادة منها في المجتمع، وفق معايير عالية الجودة والكفاءة في التصميم والتنفيذ والمخرجات.

وأكد سموه أهمية توظيف التقنيات والابتكارات العلمية وممارسات الذكاء الاصطناعي الإيجابية في تنمية المجتمعات وتحقيق تطورها ونهضتها بما يعود عليها بالنفع والفائدة في الحاضر والمستقبل.

وأشار سموه إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بضرورة مواكبة المتغيرات العالمية في مجال التقنية والذكاء الاصطناعي، ومتابعة تأثيراته على القطاعات الحيوية، والعمل نحو تعزيز رؤية الدولة وتوجهاتها المستقبلية في هذا المجال عالمياً.

ووجه سموه بضرورة البحث وتطبيق أفضل الممارسات في تقنيات الثورة الصناعية الرابعة ومجال الابتكارات التي تفيد البشرية وتخدم الإنسان في جميع أنحاء العالم وفي مجالات الحياة كافة.

حضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

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