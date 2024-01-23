فريق جنوب أفريقيا: تحدي الإمارات للفرق التكتيكية يعزز القدرات القتالية

المصدر: دبي- البيان

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أكد فريق القوات الخاصة في جنوب أفريقيا، المشارك في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2024 الذي سيُعقد في الثالث من فبراير المُقبل في مدينة الروية بإمارة دبي، أن التحدي يساهم في تعزيز القدرات القتالية لدى الفرق التخصصية «سوات»، وتبادل المعرفة لدى فرق أجهزة إنفاذ القانون على المستوى العالمي. وأشار فريق جنوب أفريقيا، إلى أن المشاركة في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية في دولة الإمارات العربية المتحدة، يوفر فرصة للفرق التخصصية، لمقارنة قدراتها مع قدرات الفرق الأخرى عالية المستوى، وتجربة مجموعة متنوعة من التكتيكات والأساليب، وتبادل المعرفة مع أجهزة إنفاذ القانون.

استعدادات

وأوضح الفريق أن استعداداته لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية تطلبت عملية تحضير شاملة ومتكاملة، تضمنت التدريب البدني والتمارين التكتيكية، وصقل القدرات، مثل دقة التسديد وتنفيذ مهام الاقتحام، وتقنيات النزول عن البرج، بالإضافة إلى إجراء تقييمات وتحليلات شاملة للمشاركات السابقة والتحديات فيها، وإجراء منهجيات جديدة لخوض التحدي القادم.

دقة وسرعة

وأضاف الفريق: «تعمل اللياقة البدنية وإجادة الرماية في المسابقات على زيادة الدقة والسرعة بشكل كبير، وفريقنا قادر على التحول السريع من المنهجية التكتيكية الثابتة والعملية إلى التنافسية عبر إبراز مهاراتنا وخبراتنا في تنفيذ المناورات وتأدية المهام بدقة وسرعة، والتواصل الواضح والفعّال، ومع التركيز على الجهود التعاونية للفريق، والقدرة على اتخاذ قرارات حاسمة بسرعة، إلى جانب عرض القدرات المُتخصصة في مسابقات، إنقاذ رهينة، والرماية الدقيقة، والاستجابات التكتيكية السريعة».

وأكد أن أهم الصفات التي يجب أن يمتلكها فريق التدخل السريع للتعامل بفعالية مع العمليات عالية المخاطر، تتمثل في التكيف البدني القوي، والخبرة الاستراتيجية، والثبات النفسي، والمرونة، والجهد الجماعي، والمهارة في اتخاذ الخيارات الاستراتيجية، والحفاظ على رباطة الجأش والكفاءة في السيناريوهات العصيبة.

وأشار إلى أن النسخ السابقة من تحدي الإمارات للفرق التكتيكية حفزه للانضمام إلى تحدي هذا العام، لما لذلك من أهمية في تقييم قدراته على المستوى العالمي، واكتساب رؤى من الفرق الأخرى، واكتساب المعرفة والخبرة لتعزيز الكفاءات التشغيلية.

وبين الفريق أنه يمكن «للمشاركين الجدد في المسابقة توقع المشاركة في قطاعات مُتخصصة مصممة لتقييم الجوانب المميزة لواجبات الفرق التخصصية «سوات»، مثل النزول عن البرج، وسباق مضمار العوائق.

وأشار الفريق إلى أن المشاركة في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية تتماشى مع أهدافه مما يوفر فرصة لتقييم تأثير التدريبات، والتعريف بالضغوط المشابهة للعمليات الخاصة في الميدان، وتعزيز الروح القتالية، مبيناً أن الفريق يقوم بتكييف استراتيجيته وأساليبه استجابة للرؤى المُكتسبة من المشاركات السابقة.

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