«طرق دبي» و«الأمم المتحدة» تستعرضان علوم بيانات التنقل

المصدر: دبي - البيان

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نظمت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وبالتعاون مع لجنة خبراء علوم البيانات والبيانات الضخمة التابعة للأمم المتحدة، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وللمرة الأولى على المستوى الإقليمي، الندوة الدولية حول علوم البيانات والذكاء الاصطناعي التي تركز بشكل رئيسي في محور النقل، وتهدف لاستقطاب الخبراء من كافة أنحاء العالم، والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية والاستفادة من خبراتهم في مجال علوم البيانات والذكاء الاصطناعي.

وبحضور أكثر من 250 من القيادات والخبراء والمختصين من 17 جهة حكومية محلية و28 جهة حكومية دولية و11 منظمة دولية و26 من القطاع الخاص، ناقشت الندوة التي بدأت فعالياتها، أمس، في متحف المستقبل وتستمر لـ 3 أيام، 3 محاور رئيسية تتعلق بالاستفادة من التقدم التكنولوجي مثل الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة والبيانات الاصطناعية، ومحور تنمية القدرات في مجال علوم البيانات، بالإضافة إلى محور التطورات في تحسين اتخاذ القرار من خلال المؤشرات والإحصاءات باستخدام الأساليب والمنهجيات المتقدمة.

وأكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أنها حققت عدة فوائد من إقامة الندوة تتمثل في تحقيق غايات الهيئة الاستراتيجية ووضعها على خارطة العالم في مجال علوم البيانات في مجال النقل، مما يعزز تواجد وريادة الدولة إقليمياً وعالمياً، وبناء وإنشاء شراكات موثوقة مع أهم الجهات والمنظمات العالمية التي تضمن الاستفادة من البيانات ضمن معايير دولية رائدة.

وتناقش الندوة 4 ورش عمل تخصصية، والعديد من الموضوعات المختصة من بينها استخدام بيانات الهاتف المحمول في إحصاءات النقل والدورات التدريبية، والكفاءات، وبناء القدرات في البيانات الضخمة وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي، وغيرها من الموضوعات ذات الاختصاص، وبمشاركة عدد من الخبراء والمختصين.

وأكّد محمد يوسف المظرّب، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات، على أهمية التعاون والشراكة بين الهيئة ولجنة خبراء علوم البيانات والبيانات الضخمة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، لا سيما وأن الهيئة تحرص دائماً على تطوير البيانات الضخمة لديها بالنظر لأهمية هذا الجانب في التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وغيرها من التقنيات.

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