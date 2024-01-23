الشركات الوطنية تستعرض قصص نجاحها في المعرض

المصدر: دبي - وام

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تبارت الشركات الوطنية المشاركة في فعاليات معرض «عالم القهوة - دبي 2024»، خصوصاً العارضين الشباب، في استعراض قصص نجاحها في مجال صناعة القهوة.

وأكد عدد من العارضين الشباب من مؤسسي الشركات المحلية المتخصصة في صناعة القهوة، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات، خلال مشاركتهم في فعاليات المعرض المقام في مركز دبي التجاري العالمي بالتعاون مع «جمعية القهوة المختصة» العالمية، التي تختتم اليوم الثلاثاء، أن هذه الدورة تجسد التطور والنمو في سوق القهوة على مستوى المنطقة، في ظل تنامي الطلب على مختلف منتجاتها وتزايد الإقبال على القهوة المختصة، مؤكدين أن المعرض يعد منصة بارزة تجمع رواد صناعة القهوة ومحبيها والعاملين في هذه الصناعة من جميع أنحاء العالم.

وقال مكتوم ناصر الشريفي، مؤسس ومالك محمصة «ريفل للقهوة المختصة» في مدينة العين: إن معرض عالم القهوة في دبي يعد من أهم المعارض المختصة في صناعة القهوة عالمياً، ومنصة مهمة للتعرف على المنتجات العالمية الجديدة في هذا المجال.

وأوضح أن عمله في هذا المجال بدأ كهواية في عام 2018 من مكان صغير، ثم توسع تدريجياً حتى أصبح من أكبر المحامص في العين، التي تقدم منتجات مختلفة للعديد من الجهات المحلية، مشيراً إلى أن مجال عمله انتقل من المحلية إلى العالمية والتصدير إلى جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

آلات

وأشار خالد السنيدي، المدير التنفيذي لكوفي ماركت إينوفيشنز أبوظبي CMI، عضو جمعية القهوة المختصة، إلى أن شركته مسؤولة عن توزيع معظم ماكينات وآلات صنع القهوة وصيانتها، بجانب تقديم دورات تدريبية للتعامل مع تلك المنتجات، لافتاً إلى أن شركته موجودة في الإمارات وسلطنة عمان منذ 17 عاماً، فضلاً عن توسعها في دول عدة، مثل العراق ومصر والسعودية والأردن.

وأكد أن معرض عالم القهوة يعتبر فرصة لتلاقي جميع المصنعين والموردين، ومنصة لتكوين شراكات لتوريد أهم ماكينات صناعة القهوة من الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا، مع التوسع في مجال تحميص القهوة، مؤكداً أن قيمة استثمارات شركته وصلت إلى أكثر من 30 مليون درهم.

جودة

وأشار عبدالباسط المرزوقي، مؤسس شركة «Cascara» لتجارة القهوة، إلى أهمية تنافس الشركات الإماراتية في السوق العالمي لصناعة القهوة وضمان الاستدامة في هذا المجال وسبل تعزيزها مع تأكيد الالتزام بضمان جودة منتجات القهوة عبر العديد من الممارسات، لافتاً إلى وجود شراكات متعددة لشركته مع عدد من الشركات الأوروبية، خصوصاً في ألمانيا لتوريد ماكينات صناعة القهوة المتخصصة لشركته.

ويأتي تنظيم معرض «عالم القهوة - دبي 2024» في ظل النمو المطرد الذي يشهده قطاع القهوة في المنطقة؛ إذ إن قيمة سوق قهوة «الإسبريسو» في الشرق الأوسط وأفريقيا ستصل إلى 1.33 مليار دولار بحلول 2030، مقارنة بنحو 1.085 مليار دولار في 2022، بنسبة نمو 2.6 %.

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