فعاليات وأنشطة وورش عمل تستقطب الزوار

المصدر: دبي - البيان

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استضاف معرض «عالم القهوة - دبي 2024»، خلال يومه الثاني، مجموعة من الفعاليات والأنشطة وورش العمل التي استقطبت الزوار والمهتمين بالقهوة ومنتجاتها وصناعتها وتجارتها.

وتواصلت خلال اليوم مسابقات تحضير القهوة، إضافة إلى العروض التي قدمتها الشركات والعلامات التجارية المشاركة في جناح «روسترز فيليدج» و«برو بار»، بينما أتاح جناح «كابينغ روم» الفرصة لعشاق القهوة للتعرف على أصناف القهوة المتنوعة وتذوقها.

وشهد الحدث العالمي الذي تنظمه «دي إكس بي لايف»، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، بالتعاون مع «جمعية القهوة المختصة»، إقامة عدة محاضرات وجلسات لمجموعة من المختصين.

فرصة

وقال ماتيا مياتو، رئيس قسم التصدير في شركة «ميزر لويجي سبا»: يتيح لنا معرض «عالم القهوة - دبي 2024» الفرصة لعرض منتجاتنا أمام طيف واسع من محبي القهوة وخبراء تحضيرها من مختلف أنحاء العالم، وتشمل المنتجات التي نعرضها معدات طحن القهوة، مثل مطحنة «Philos» ذات الاستخدام التجاري، ومطحنة «Kony Sg».

وتتميز مطحنة «Philos» بكونها مصممة للعمل في البيئات التجارية الخفيفة، لتمكين صانعي القهوة من الحصول على منتجات عالية الجودة ضمن بيئات عمل صغيرة المساحة، كما تعد هذه المطحنة سهلة الاستخدام والصيانة، وتضمن التدفق المستمر للحبوب إلى حجرة الطحن للحصول على أفضل نتيجة.

أما مطحنة «Kony Sg» فتتميز بخصائصها الكفيلة بتبسيط سير العمل، حيث تحتوي على مقياس مدمج لتوفير جرعات دقيقة ومتسقة، إضافة إلى نظام التحكم بتدفق الطحن لمنع الشحنات الكهروستاتية في القهوة المطحونة، مع تجنب أي تكتل. وتعد هذه المطحنة خياراً مثالياً للمقاهي المتخصصة متوسطة الحجم.

مشاركة

بدوره، قال جونيور روميرو، مدير المحتوى في شركة «فلافا كوفي»: سعداء بمشاركتنا للمرة الأولى في معرض «عالم القهوة - دبي 2024»، ونحرص على المشاركة في هذا الحدث لتوسيع نطاق وصولنا إلى السوق، لا سيما وأننا شركة جديدة تسعى إلى تعزيز علاقاتها مع شركات القهوة الأخرى.

وأضاف: لقد قمنا خلال المعرض بإطلاق ثلاث نكهات جديدة من القهوة، وتسليط الضوء على التزامنا تجاه مزارعي القهوة وكافة المعنيين ضمن القطاع، وحرصنا على تقديم منتجات القهوة عالية الجودة. ونؤمن في شركة «فلافا كوفي» بأهمية الشفافية والموثوقية على صعيد منتجاتنا، لذا نحرص على ضمان حصول الزوار على كافة المعلومات المتعلقة بالقهوة التي ننتجها، بما في ذلك تفاصيل ومنشأ المنتج وعملية تصنيعه ونوع القهوة المستخدمة.

ويستضيف معرض «عالم القهوة - دبي 2024» أكثر من 1650 شركة وعلامة تجارية عالمية وإقليمية ومحلية، تعرض منتجاتها وخدماتها المتعلقة بالصناعة، من حبوب البن الخضراء والمحمصة، إلى أجهزة تحضير مشروباتها الغنية والمتنوعة، وصولاً إلى مقدمي خدمات التحميص وإضافة المنكهات والتعبئة والتغليف.

وتشمل قائمة المشاركين 60 شركة وعلامة تجارية موجودة في الإمارات تعرض أحدث ابتكاراتها، كما ينظم المعرض على مدار أيامه الثلاثة العديد من الفعاليات، بما في ذلك «بطولة الإمارات الوطنية للباريستا»، و«البطولة الوطنية لفن اللاتيه»، ومسابقتا «جوائز تصميم القهوة»، و«أفضل منتج جديد».

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