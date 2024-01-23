تعاون «إكسبو دبي» مع برنامج الجذور والبراعم

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مدينة إكسبو دبي عن تعاونها مع برنامج الجذور والبراعم (Roots & Shoots) التابع لمعهد جين غودال، وهو مبادرة عالمية للتواصل مع الشباب وتحفيز العمل لمصلحة الإنسان والبيئة.

وتجسد هذه المبادرة التزام مدينة إكسبو دبي، التي استضافت مؤخراً قمة المناخ (كوب28)، بحماية البيئة ودفع التقدم البشري عبر التعاون والشراكات الهادفة، وسعيها المستمر لإشراك الشباب وأجيال المستقبل وإتاحة المزيد من الفرص لهم للتعلم وتعزيز الوعي والإسهام في العمل البيئي.

وتعد الدكتورة جين غودال من أبرز العلماء المتخصصين في السلوك الحيواني وناشطة بيئية، كما أنها أحد أبرز الأسماء عالمياً في مجال حماية البيئة والحياة البرية، وهي مؤسِّسة معهد جين غودال، وسفيرة السلام للأمم المتحدة.

ومن المقرر أن تقوم الدكتورة جين غودال بتأسيس أول مكتب دائم في المنطقة لبرنامج الجذور والبراعم في تيرا – جناح الاستدامة، الذي يشكل مركزاً لبرامج التعليم المعنية بالبيئة في مدينة إكسبو، وعبر التعاون المشترك، ستساعد المبادرة في جعل العالم مكاناً أفضل للناس والكائنات الحية والبيئة.

وأكدت مرجان فريدوني، رئيس التعليم والثقافة في مدينة إكسبو دبي، أن مدينة إكسبو دبي ملتزمة بتحفيز العمل والتعاون من أجل الحفاظ على البيئة، وذلك ضمن رؤيتها لتكون مجتمعاً شاملاً وموجهاً نحو تعزيز العمل ومركزاً للحلول المناخية.

وأفادت بأن مدينة إكسبو دبي وبرنامج الجذور والبراعم حققا تأثيراً إيجابياً مذهلاً، وتعاوننا يجسد مهمتنا المشتركة لإلهام الشباب وتمكينهم، مع توفير فرص تعليمية شيقة خارج الفصل الدراسي تمكن الشباب من التعرف على الأنشطة البيئية والمشاركة فيها.

وقالت الدكتورة جين غودال: عبر العمل المشترك مع الجهات الساعية لتحقيق ذات الأهداف مثل مدينة إكسبو دبي، يمكننا إحداث تغيير مستدام وتحقيق مشاركة مجتمعية أكبر، مضيفة: نهدف إلى إشراك المزيد من الطلاب من جميع الخلفيات في برنامج الجذور والبراعم ليكون لهم تأثير أكبر في مواجهة التحديات البيئية والإنسانية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز