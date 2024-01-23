«الصحة العالمية» تشيد بنجاح الإمارات في تخصيص يوم للصحة

المصدر: جنيف - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أشاد الدكتور تيدروس أدهانوم غبريسيوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، بنتائج مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب28» الذي استضافته الإمارات خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، وأكد نجاحه وللمرة الأولى في تخصيص يوم للصحة، وذلك بفضل جهود دولة الإمارات، إلى جانب استضافته أول اجتماع وزاري لوزراء الصحة والبيئة.

وقال غبريسيوس فى كلمة له أمام الدورة الـ154 للمجلس التنفيذي للمنظمة في جنيف أمس، إن المؤتمر نجح في حشد الدعم لبناء أنظمة صحية قادرة على الصمود في وجه تغير المناخ وصديقة له في أكثر من 50 دولة. ولفت إلى أن المنظمة وبالتعاون مع الشركاء في المجموعة الرباعية دعمت العديد من البلدان لوضع خطط عمل «الصحة الواحدة» وتأكيد الارتباط الوثيق بين صحة البشر والحيوانات والبيئة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز