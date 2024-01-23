«إيواء» يستعرض آليات تأهيل ضحايا الاتجار بالبشر مع وفد من السفارة الأمريكية

المصدر: أبوظبي - البيان

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استعرض مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية «إيواء»، التابع لدائرة تنمية المجتمع، مع وفد من السفارة الأمريكية بالدولة، أفضل الآليات المتبعة في رعاية وتأهيل ضحايا الاتجار بالبشر.

كما استعرض المركز خططه المستقبلية في التوعية وتطوير الخدمات، وذلك في إطار الحرص على التعريف بجهود دولة الإمارات في هذا المجال وعرض أحدث التطورات على الجهات المعنية.

واستهل المركز الاجتماع بالحديث عن نطاق عمله وصلاحياته في استقبال حالات الاتجار بالبشر وتقديم خدمات الإيواء والدعم النفسي والاجتماعي وغيرها، إضافة إلى مساهماته في تأكيد التزام الدولة بالمعايير المحددة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية «باليرمو» ومشاركته الدورية كعضو رئيسي في دعم أجندة اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.

وناقش المركز سبل تحديد حال وقوع الضحية في شباك الاتجار بالبشر من عدمه، بالعمل مع جهات إنفاذ القانون والتعاون في تقديم الدعم القانوني وضمان الملاحقة القضائية، وأحدث التطورات في إجراءات الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالبشر.

وأكد المركز حرصه على الفصل بين المقيمين في دور الإيواء على أساس نوع الحالة والفئات العمرية والجنسين، وتوفير المساحات المناسبة لهم لممارسة الأنشطة اليومية والمشاركة في الجلسات وورش إعادة التأهيل. وشدد الطرفان على أهمية منح ضحايا الاتجار بالبشر الحق في قبول أو رفض الإيواء أو الخدمات بأنواعها والترحيل طوعياً إلى أوطانهم أو أوطان بديلة.

واستعرض المركز جهوده في تقديم حملاته التوعوية، حيث يتواجد الضحايا المحتملون، ومنها تقديم المنشورات التوعوية عبر منصاته على وسائل التواصل الاجتماعي (@ewaa.abudhabi)، وتوزيع الكتيبات عن الاتجار بالبشر بلغات متنوعة في المدن العمالية، وعرض الفيديوهات في مباني مطار أبوظبي التي تستقبل القادمين من بلدان المصدر والعبور، والتي ترتفع لديها نسب الضحايا المحتملين، كما كشف عن خططه لتقديم حملة توعوية عن الاتجار بالبشر في مترو دبي.

وتطرق اللقاء إلى سياسة الأمن والسلامة التي يطبقها المركز داخل دار الإيواء لحماية الحالات والعاملين وفقاً لأحدث الممارسات العالمية، كما أشار المركز إلى أن العاملين بالخط الساخن التابع له يتحدثون بعدة لغات لتسهيل التواصل.

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