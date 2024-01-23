بلدية دبي تكرّم 35 شريكاً من القطاعين الحكومي والخاص

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كرّمت بلدية دبي نحو 35 جهة ومؤسسة من شركائها الاستراتيجيين بالقطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى مجموعة من الشركاء الإعلاميين والداعمين والموردين وشركاء خطة دبي، خلال حفلها السنوي.

ويمثل الحفل خطوة من بلدية دبي لتطوير منظومة إدارة علاقة الشراكة، وتعزيز وتحسين التعاون والتكامل مع مختلف الشركاء من منظور استراتيجي، وتكريمهم نظير جهودهم الداعمة لخدمات ومشاريع البلدية، بما يخدم رؤيتها ومستهدفاتها، ويطور من أعمالها وأعمال الشركاء على مستوى الإمارة.

وأكد داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي أن منظومة الشراكة في بلدية دبي قائمة على بناء علاقات التعاون والتكامل مع الشركاء لتحسـين وتطوير جودة الحياة، والرفاهية في إمارة دبي، وتعزيز الجاهزية للمستقبل، ودعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة، والارتقاء بالأداء المؤسسي والموقع التنافسي.

وأشار إلى أن البلدية حددت من ضمن خطتها الاستراتيجية هدفاً يتمحور حول تطوير وتطبيق منظومة شراكة متكاملة، كهدف داعم في تحقيق رؤيتها بلدية رائدة لمدينة عالمية.

وقال الهاجري: «نقدر ونثمن كافة الجهود، التي قدمها شركاؤنا الاستراتيجيون، وشركاء خطة دبي، إضافة إلى الشركاء الإعلاميين والداعمين والموردين من مختلف المجالات الحيوية، خلال العام الماضي 2023، والذين أسهموا في دعم أعمال ومبادرات ومشاريع البلدية وتحقيق مستهدفاتها».

وأضاف: «نفذنا العديد من المشاريع الابتكارية والنوعية، بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين خلال 2023، والتي زادت على 39 مشروعاً، منها إنجاز المرحلة الأولى من مشروع آفاق دبي لتخطيط مسارات ومواقع ومهابط الطيران للطائرات من غير طيار، ومشاريع الطباعة ثلاثية الأبعاد، وإنشاء نافذة إلكترونية موحَّدة في إمارة دبي لنظام تراخيص البناء، وغيرها من المشاريع المهمة».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز