«إقامة دبي» تطلق برنامج «وصال» لتقديم الدعم النفسي لموظفيها وأفراد عائلاتهم

المصدر: دبي - البيان

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أطلق قسم الرعاية الصحية «فرع الصحة النفسية والمعنوية» بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، برنامج «وصال - Eap» بهدف تقديم الدعم النفسي والمعنوي لموظفي الإدارة وأفراد عائلاتهم.

كما يهدف البرنامج إلى توعية الموظفين بأهمية الصحة النفسية والمحافظة عليها، وخلق بيئة عمل إيجابية ومنتجة، إلى جانب تحقيق التوازن بين الصحة النفسية والعقلية والجسدية للموظفين.



ويتم تنفيذ البرنامج بالتعاون بين فرع الصحة النفسية والمعنوية بإقامة دبي، وأحد مراكز الرعاية المتخصصة، حيث يقدم الرعاية النفسية لموظفي إقامة دبي وأفراد عائلاتهم من الدرجة الأولى من الراغبين بالمشاركة في جلسات المراجعة وفق مواعيد الحجز المقررة لهم.

كما يقوم فرع الصحة النفسية والمعنوية بتنظيم جولات وورش عمل ميدانية يتخللها توزيع نشرات تثقيفية حول أهمية الصحة النفسية وكيفية العناية بها، كما يهدف البرنامج إلى تحقيق التوازن بين حياة الموظف اليومية وحياته العملية.

يشار إلى أن برامج وجلسات الرعاية النفسية تعمل على مراجعة حالات الموظفين الذين يشعرون أحياناً بنوع من القلق أو التوتر، ويواجهون بعض الصعوبات في التكيف مع بيئة العمل، أو الذين يعانون نوعاً ما من الضغوط النفسية، وما يمكن أن يترتب على ذلك من انعكاسات على محيطهم العملي أو العائلي، مما يستوجب حصولهم على الاستشارات والعلاج النفسي وتقديم الدعم لهم ولأفراد عائلاتهم من الدرجة الأولى.

وأكدت الإدارة أن تلك الجلسات تتم في سرية وخصوصية تامة، بهدف مساعدتهم على تجاوز الأعراض والانعكاسات التي يشعرون بها عبر جلسات التقييم والعلاج النفسي لهم ولأفراد عائلاتهم.



ومن خلال اطلاعها على تجارب العديد من الدول والمؤسسات العالمية، وتبادل الخبرات معها في مجال العناية بالجوانب النفسية والسلوكية للعاملين والموظفين باعتبارها عنصراً مهماً من عناصر السلامة والصحة المهنية، والمحفزات الإبداعية في بيئة العمل، فقد جاء اهتمام إقامة دبي باستكمال برامج الرعاية الصحية المقدمة لموظفيها، بإدخال برامج الرعاية النفسية، ضمن سعيها لتصميم وتوفير بيئة عمل صحية آمنة تعزز من سعادة العاملين ورفاهيتهم، وترفع من معدل الشعور بالرضا الوظيفي لدى العاملين.

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