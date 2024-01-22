794 تمرين إخلاء تنفذها «الدفاع المدني» بعجمان خلال 2023

المصدر: عجمان – البيان

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نفذت مراكز الإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان 794 تمرين إخلاء على مستوى الإمارة خلال العام 2023، استفاد منها أكثر من 36000 شخص في القطاعات الحيوية.

وأفاد العقيد رائد عبيد الزعابي، مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان، بأن الإدارة قامت بتنفيذ مبادرة «التكامل في إدارة الحوادث»، وهي مبادرة مشتركة بين إدارة المراكز وقسم العمليات، والتي عززت من تحقيق النجاح في إدارة تمارين الإخلاء للعام 2023 من خلال وضع سيناريوهات ملائمة للحوادث والمخاطر المحتملة.

وأردف أنه تم وضع برنامج متكامل لخطط الإخلاء بالتعاون مع عدد من المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة المنفذة لتمارين الإخلاء وفقاً لأحدث الممارسات العالمية لنظام الإدارة المتكامل المعتمد في وزارة الداخلية لتشمل كل القطاعات الحكومية والتجارية والصناعية والتعليمية والصحية، إلى جانب القطاع السياحي، وذلك بحسب المخاطر في مناطق اختصاص مراكز الدفاع المدني على امتداد إمارة عجمان.

وأكد أن تنفيذ التمارين يدعم تأهيل كوادر الدفاع المدني وتدريبه ورفع قدرته على مواجهة الطوارئ وقياس سرعة الاستجابة، ومدى استعداد الجهات المشاركة في عمليات الإخلاء في التعامل أثناء الطوارئ، ومدى الالتزام باتباع إجراءات الوقاية والسلامة الخاصة بعمليات الإخلاء تحقيقاً للأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية وجودة الحياة الأمنية.

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