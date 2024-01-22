عبدالله المري يطلع على إنجازات مجلس تمكين أصحاب الهمم في شرطة دبي

المصدر: وام

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اطلع معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، على إنجازات مجلس تمكين أصحاب الهمم في شرطة دبي، وذلك خلال فعاليات "معرض أفضل جهة صديقة لأصحاب الهمم"، الذي نظمه المجلس، في مركز شرطة المرقبات، عارضاً أحدث الابتكارات والمبادرات الشرطية الهادفة إلى إسعاد أصحاب الهمم وتوفير أفضل الخدمات لهم بسهولة ويسر.

وأثنى معاليه على محتويات المعرض من الابتكارات والخدمات المتنوعة التي وفرتها شرطة دبي لأصحاب الهمم من كافة الفئات، والتي تعزز من سهولة وصول أصحاب الهمم للخدمات الشرطية سواء عبر التطبيق الذكي أو الموقع الإلكتروني أو من خلال الوصول إلى مراكز الشرطة التي توفر كافة الإمكانيات لخدمتهم.

وأشاد بحصول مركز شرطة المرقبات على شهادة "وصول" الذهبية التي تمنحها بلدية دبي بعد حصوله على نسبة 100% في التقييم الخاص باستفاء المركز لمتطلبات "كود دبي" للبيئة المؤهلة فئة "مؤهل للجميع"، مُعززاً بذلك مكتسبات شرطة دبي كأفضل جهة صديقة لأصحاب الهمم، لتصبح بذلك أول مؤسسة حكومية في الإمارة، تحقق هذا الإنجاز.

وحول المعرض، أكد الرائد عبد الله حمد الشامسي رئيس مجلس أصحاب الهمم في شرطة دبي أن تنظيم المعرض يأتي تماشياً مع السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، ومبادرة "مجتمعي...مكان للجميع" لجعل مدينة دبي صديقة لأصحاب الهمم، من خلال عرض المبادرات والابتكارات الهادفة إلى التعريف بالخدمات المتنوعة الساعية إلى إسعاد أصحاب الهمم.

وتضمنت فعاليات المعرض عرض خدمة "لبيه" وهي عبارة عن جهاز محادثة "انتركوم" يقوم المتعامل من أصحاب الهمم بالتحدث عبره إلى موظف إسعاد المتعاملين في المركز الشرطي لطلب الخدمة دون النزول من سيارته للدخول إلى المركز.

كما وتضمن المعرض الاطلاع على خدمة المسار الذكي، وخدمة "حقيبة الوصول الشامل" لموقع شرطة دبي الإلكتروني من قبل أصحاب الهمم، والهادفة إلى تسهيل استخدام الموقع من قبل أصحاب الهمم حيث يستطيع أي شخص الوصول إلى الخدمة بطريقة بسيطة من خلال فتح الموقع الإلكتروني لشرطة دبي على الشبكة العنكبوتية، والضغط في أعلى اليسار على أيقونة تحمل شعار "أصحاب الهمم" ثم الدخول لاستخدام الخدمة.

كما تضمنت فعاليات المعرض عرض العديد من الخدمات الأخرى الهادفة إلى إسعاد أصحاب الهمم والتيسير عليهم.

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