حمدان بن محمد يطلق برنامج الابتعاث الأكاديمي ويؤكد: الاستثمار في شباب دبي استثمار في الحاضر والمستقبل

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أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، اليوم، برنامج الابتعاث الأكاديمي للطلبة المواطنين بمخصصات مالية بقيمة 1.1 مليار درهم للسنوات القادمة.

وأكد سموه أن الاستثمار في شباب دبي وتعليمهم هو استثمار في حاضر ومستقبل دبي.

وقال سموه في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "X": "في إطار "أجندة دبي الاجتماعية 33" وبهدف تمكين جيل من الكفاءات الوطنية الواعدة، نطلق اليوم برنامج الابتعاث الأكاديمي للطلبة المواطنين بمخصصات مالية بقيمة 1.1 مليار درهم للسنوات القادمة".

وأضاف سموه: سيتم اختيار 100 إماراتي متفوق سنوياً من خريجي الثانوية العامة ضمن هذا البرنامج طويل الأمد".

ولفت سموه إلى أن "نجاح خطتنا المستقبلية ومشاريعنا الطموحة مرهون بجهود الكفاءات الإماراتية وإبداعاتهم في المجالات الأكاديمية والعملية".

وختم سموه: "لدينا ثقة كاملة بأن الاستثمار في شباب دبي وتعليمهم هو استثمار في حاضر ومستقبل دبي".

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