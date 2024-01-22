محاكم دبي.. 36 ألف دعوى منجزة خلال 2023 لتسهيل الإجراءات القضائية

المصدر: وام

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أعلنت إدارة إعداد الدعاوى في محاكم دبي، أن حجم الدعاوى التي تم نظرها في الإدارة خلال عام 2023، بلغ 39307 دعاوى، فيما تم إنجاز وإحالة 36364 دعوى قضائية، أي بنسبة إنجاز بلغت 92.5%، بينما بلغ عدد الدعاوى التي تم البت بالحكم فيها من أول جلسة 17238 دعوى، بنسبة 53%، ما يُظهر الجهود المبذولة في تقديم العدالة بشكل سريع وفعال ضمن محاكم دبي.

وأكد عدنان الحمادي مدير إدارة إعداد الدعاوى في محاكم دبي، أن تبنّي الإدارة الأساليب والتقنيات الحديثة لتسريع سير الدعاوى قلل من الزمن اللازم لحسم النزاعات، مشيراً إلى دور الإدارة في تحقيق العدالة بشكل فعَّال من خلال توفير بيئة قضائية عادلة ومستقلّة، وتطبيق القوانين والأنظمة بشكل عادل ومتساوٍ للجميع، مع ضمان حقوق الأطراف واحترام الإجراءات القانونية، إضافة إلى الإدارة الفعَّالة للدعاوى، ما عمل على تقديم خدمات متميزة وتحقيق العدالة بشكل سريع ومنصف.

وذكر أن الإحصاءات تشير إلى أن نسبة الإعلانات بعد استبعاد الشركات خلال عام 2023 بلغت 98%، في حين بلغ مؤشر إنتاجية الموظفين في قسم الإعلان خلال عام 2023 بمعدل 301 إعلان.

وتسعى إدارة إعداد الدعاوى في محاكم دبي إلى تسهيل وتسريع الإجراءات القضائية وتحقيق العدالة بشكل فعّال من خلال تحسين كفاءة العمل القضائي وتقديم خدمات متميزة للمتعاملين مع المحاكم.

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