مؤتمر الأنف والأذن والحنجرة يوصي بتشجيع الأبحاث الطبية

المصدر: دبي - وام

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أوصى مؤتمر أمراض الأنف والأذن والحنجرة والسمعيات واضطرابات التواصل في ختام فعالياته التي استمرت ثلاثة أيام بدبي بضرورة تشجيع الأطباء على إجراء الأبحاث الطبية، بهدف تعزيز إمكاناتهم وقدراتهم والتميز في تقديم خدمات على مستوى عالٍ من الدقة في التشخيص والعلاج وأفضل الممارسات الصحية لأفراد المجتمع.

وأكد الخبراء والأطباء المشاركون في المؤتمر من مختلف دول العالم أهمية الكشف المبكر للسمع لحديثي الولادة، كونه يساعد في علاج الأمراض السمعية بصورة مبكرة ويخفض حالات الإصابة بالصمم بين الأطفال، لافتين إلى أن التأخر في اكتشاف أي خلل في مستوى السمع لدى المولود يضاعف الإصابة ويخفض مستوى السمع، ما ينعكس سلباً على مهارات التواصل واللغة لدى الطفل على المدى الطويل، ويمكن أن يؤثر فقدان السمع أيضاً على الصحة الجسدية والعاطفية والتحصيل الدراسي، ما قد يجعله يشعر بالعزلة والارتباك، وفي بعض الأحيان بالإرهاق عندما يكون في بيئة صاخبة.

وشددوا على ضرورة إتاحة الفرصة أمام أطباء الأنف والأذن والحنجرة لحضور المؤتمرات والندوات وورش العمل المحلية والعالمية لإكسابهم الخبرات العملية من خلال الاحتكاك المباشر مع الخبراء العالميين المتخصصين في هذا المجال.

وقال الدكتور حسين عبدالرحمن الرند، رئيس المؤتمر: إن مؤتمر أمراض الأنف والأذن والحنجرة دأب منذ انطلاق دورته الأولى على حث الأطباء على الأبحاث العلمية، وتم تكريم عشرات الأطباء من مختلف الدول الخليجية والعربية والآسيوية على أبحاثهم المتميزة التي تقدموا بها للمؤتمر. وأكد أن دولة الإمارات كانت من أوائل دول المنطقة التي أصدرت قرارات ملزمة لكل مستشفيات الولادة في القطاعين العام والخاص في الدولة بأهمية إجراء فحص السمع لكل المواليد الجدد في الدولة، وهو ما ساعد في تقديم العلاجات المبكرة وانخفاض نسب الإصابة بأمراض السمع لدى الأطفال.

وأوضح الدكتور الرند أن المؤتمر ناقش على مدى ثلاثة أيام موضوعات مختلفة تغطي جميع الأمراض المتصلة بالأنف والأذن والحنجرة وكل يتعلق بهذا المجال، سواء كان طبياً أم تجميلياً، إلى جانب مناقشة استخدام المناظير في العمليات الجراحية للأنف والجيوب الأنفية وجراحات قاع الجمجمة من خلال الأنف، منوهاً بأنه تم تخصيص إحدى جلسات المؤتمر لمناقشة الطرق الحديثة في عمليات تجميل الأنف من الناحية التجميلية والوظيفية، وتم نقل عمليات مباشرة من مستشفى دبي للمؤتمر، فضلاً عن مناقشة مشاكل انقطاع التنفس أثناء النوم والشخير، وأحدث الطرق لتشخيصها وعلاجها، والعمليات الجراحية في الأذن لتحسين السمع وزراعة القوقعة، ومختلف المواضيع المتعلقة بمجال طب وجراحة الأنف.

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