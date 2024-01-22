متطوعو «أبشر يا وطن» يجهزون طروداً غذائية لـ «حملة غزة»

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

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شارك 100 متطوع من فريق «أبشر يا وطن» التطوعي، أمس، وبالتنسيق مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي - مركز العين، في إعداد وتجهيز 200 طرد غذائي لصالح حملة «تراحم من أجل غزة»، في كلية فاطمة للعلوم الصحية، وذلك لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال الشيخ الدكتور سالم بن ركاض العامري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للسرطان، إن الإمارات تحقق بفضل الله تعالى، وتوجيهات القيادة الرشيدة، الريادة في العمل الإنساني والخيري، وذلك على المستوى العالمي، وتسعى دائماً لتقديم الدعم والمساندة لشعوب العالم، ومنها الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة. مشيداً بجهود المتطوعين في الفريق، الذين حرصوا على الحضور والمشاركة في إنجاح جهود الهيئة بتغليف 200 طرد غذائي.

وأوضح الدكتور أحمد عبيد الظاهري مدير هيئة الهلال الأحمر- مركز العين، أن مشاركة المتطوعين في الإمارات بحملة «تراحم من أجل غزة»، مستمرة، مجسدين أسمى قيم العطاء والتضامن الإنساني المتأصلة في الدولة. وأضاف «للعمل التطوعي والإنساني أهمية كبيرة ومؤثرة بشكل إيجابي في حياة الفرد والمجتمع، فلا يخلو أي مجتمع من المجتمعات الإنسانية من الأعمال التطوعية، التي تعد ركيزة أساسية للتطور والتقدم».

وقالت سمية الكثيري رئيسة فريق «أبشر يا وطن» التطوعي: «لم نتردد مطلقاً كفريق تطوعي معتمد في الدولة، في المشاركة في هذا الحملة الإنسانية بالتنسيق مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق، والإسهام في رفع المعاناة عنه، والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي يواجهها، عبر توفير الاحتياجات الأساسية».

ولفتت مها الرستاقي، مديرة فعاليات الفريق في منطقة العين، إلى أن المتطوعين في الفريق يسهمون، وباقتدار، في حملة المساعدات الإماراتية لإخواننا في غزة. وأضافت: «هذه الحملات الإغاثية والإنسانية، ليست بغريبة مطلقاً على دولة الإمارات، التي كانت ولا تزال دائماً معطاءة للشعب الفلسطيني الشقيق، وذلك بتوجيهات القيادة الرشيدة».

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