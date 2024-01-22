المركز الوطني للأرصاد يحذر من تدني الرؤية بسبب الضباب

المصدر: البيان

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حذر المركز الوطني للأرصاد من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب.

وأوضح المركز، أمس، أن الرؤية الأفقية قد تنعدم أحياناً على بعض المناطق الداخلية، وذلك من الساعة 01:00 حتى الساعة 09:00 اليوم الاثنين.

كان المركز قد توقع أن يكون الطقس اليوم رطباً على بعض المناطق، خاصة الداخلية، وصحواً إلى غائم جزئياً، مشيراً إلى وجود فرصة تشكُّل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً.

وأوضح أن الرياح ستكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً، خاصة على البحر، لافتاً إلى أن سرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

وذكر أن البحر مضطرب صباحاً غرباً، يصبح متوسطاً إلى خفيف الموج في الخليج العربي، ومتوسطاً إلى خفيف الموج في بحر عمان.

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