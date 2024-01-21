الطقس المتوقع في الإمارات خلال الأيام الخمسة المقبلة

المصدر: البيان

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً (الاثنين) رطباً على بعض المناطق، خاصة الداخلية، وصحواً إلى غائم جزئياً، مشيراً إلى وجود فرصة تشكُّل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً.

وأوضح أن الرياح ستكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً، خاصة على البحر، لافتاً إلى أن سرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

وذكر أن البحر مضطرب صباحاً غرباً، يصبح متوسطاً إلى خفيف الموج في الخليج العربي، ومتوسطاً إلى خفيف الموج في بحر عمان.

وفيما يلي بيان بأحوال الطقس خلال الأيام التالية:

الثلاثاء

الطقس: ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية – صحو إلى غائم جزئي.

الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الأربعاء

الطقس: ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية – صحو إلى غائم جزئي مع ارتفاع تدريجي طفيف في درجات الحرارة.

الرياح: جنوبية شرقية وجنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الخميس

الطقس: رطب على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل ضباب خفيف صباحاً، صحو إلى غائم جزئي.

الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الجمعة

الطقس: صحو إلى غائم جزئي.

الرياح: جنوبية شرقية وجنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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